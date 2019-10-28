Top 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 28/10 - 3/11: Đắc tài đắc phúc, tiền ập vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 28/10/2019 14:12

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 28/10 - 3/11, top con giáp may mắn nhất tuần này sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Top con giáp may mắn nhất tuần này sẽ có tuần mới đại cát đại lợi, tiền tự chui vào túi, càng về cuối tuần càng đếm tiền sái tay.

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Con giáp may mắn nhất tuần này sẽ vượng vận tài lộc, sang năm mới sẽ phát tài thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi con giáp có nói, Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều ngay thẳng, kiên định và có gan làm giàu. Họ nỗ lực không ngừng, cống hiến hết mình với khát khao chạm tay vào thành công. Thế nên, sớm muộn Tuất cũng sẽ gia nhập top con giáp giàu có ngút trời, sung sướng hơn người.

Trong tuần mới này, cơ hội kiếm tiền sẽ tự tìm đến nhà Tuất, khiến họ phải may mắn bội phần, vạn sự như ý. Càng về cuối tuần Tuất càng vượng vận tài lộc, sang năm mới sẽ phát tài thịnh vượng.

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Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Tý sẽ có 7 ngày tới vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, nhanh nhẹn và cực khôn ngoan nên chẳng cần bám víu vào bất cứ ai Tý cũng có thừa khả năng để tự hoạch định đời mình. Dù sinh ra trong nghèo khó nhưng con giáp bản lĩnh này sẽ già đi trong giàu có, của nả đầy nhà nhờ đầu óc kinh doanh và khả năng đầu tư đâu lãi đấy của mình.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Tý sẽ có 7 ngày tới vô cùng thuận lợi. Mọi khúc mắc đều được tháo gỡ, xui xẻo tránh xa, may mắn đeo bám sẽ giúp Tý nằm trên đống vàng, đổi đời ngoạn mục.

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Cuối tuần này, Mão sẽ đón niềm vui bất ngờ về tiền bạc, thăng chức tăng lương là điều nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp nhân hậu, hiền lành và luôn nghĩ cho người khác nên Mão được lòng quý nhân, bề trên thương yêu hết mực. Dù bị kẻ gian hãm hại, kẻ xấu vu vạ thì Mão cũng sẽ vượt qua mọi xui xẻo để tận hưởng may mắn trời cho.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phúc lộc song toàn chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn này. Cuối tuần này, Mão sẽ đón niềm vui bất ngờ về tiền bạc, thăng chức tăng lương là điều nắm chắc trong tay.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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