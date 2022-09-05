Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (từ 05-11/9/2022): Đầu tuần hỷ sự dồn dập, quý nhân giúp công việc suôn sẻ, đặc biệt cuối tuần phát tài

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 13:08

Cuộc sống của 3 con giáp này sẽ có nhiều điều mới mẻ.

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số tuổi Sửu đều lao tâm lao lực để củng cố cuộc sống gia đình, họ sẵn sàng hy sinh để đem lại sự hạnh phúc và ấm no cho những người thân yêu.

Vì vậy, có đôi lúc tuổi Sửu buộc phải đối mặt với nhiều khó khăn trắc trở nhưng họ là người biết nhìn xa trông rộng nên mọi thứ đều được giải quyết.

Trong tuần này (từ 05-11/9/2022), tuổi Sửu chuẩn bị tinh thần đón thần tài và quý nhân, ngày trước làm việc thì sợ không gặt hái được thành công nhưng trong tuần mới này vận may sẽ lội ngược dòng, giúp tuổi Sửu kiếm được nhiều tiền và đặc biệt sự nghiệp tìm được hướng đi thăng tiến trong tương lai.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (từ 05-11/9/2022): Đầu tuần hỷ sự dồn dập, quý nhân giúp công việc suôn sẻ, đặc biệt cuối tuần phát tài - Ảnh 1
Trong tuần này (từ 05-11/9/2022), tuổi Sửu chuẩn bị tinh thần đón thần tài và quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu, luôn biết sống vì người khác và thấu tình đạt lý, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống dù khó khăn vất vả thế nào cũng vượt qua ngoạn mục.

Đa số những người tuổi Mão đều không quá tham vọng, họ chỉ cần một cuộc sống bình an sung túc là được. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, cuộc sống tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể vào tuần này (từ 05-11/9/2022), tuổi Mão sẽ nhận được tin vui phương xa, đây là báo hiệu hỷ sự cho công việc cũng như kiếm tiền trong thời gian tới. Tuổi Mão nên nhớ rằng, trong năm nay khi mọi cơ hội đến thì phải tranh thủ nắm bắt để đổi đời, và tuần này bạn sẽ gặp cơ hội đó. 

 

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn kiên nhẫn và không ngừng khao khát làm giàu, luôn hy vọng sẽ có một ngày xây dựng cuộc sống ấm no sung túc, đem lại sự viên mãn cho gia đình. Đa số tuổi Dậu đều trải qua khoảng thời gian vất vả khi còn bé nhưng với bản lĩnh trời ban mà họ hoàn toàn có khả năng vượt qua mọi thứ, tìm kiếm cơ hội tạo dựng sự nghiệp cho chính mình.

Tử vi học có nói, trong tuần này (từ 05-11/9/2022), tuổi Dậu chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều may mắn. Đầu tuần này, những khó khăn trong công việc được giải quyết êm đẹp, bên cạnh đó hỷ sự bất ngờ tìm đến giúp tinh thần sảng khoái, làm việc hiệu quả, tạo được thành công xứng đáng. Đặc biệt, cuối tuần này tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân giúp họ tìm cơ hội đổi đời. Cùng chờ xem nhé!

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

 

3 con giáp có tư chất thông minh, sáng sủa, đầu óc nhanh nhạy, làm việc gì cũng tính toán kỹ lưỡng, từ giờ đến cuối năm nhất định sẽ thành công mĩ mãn, tài lộc thu về vô biên

3 con giáp có tư chất thông minh, sáng sủa, đầu óc nhanh nhạy, làm việc gì cũng tính toán kỹ lưỡng, từ giờ đến cuối năm nhất định sẽ thành công mĩ mãn, tài lộc thu về vô biên

3 con giáp sau được dự đoán sẽ thành công như ý nguyện vào cuối năm nay, bởi sở hữu trí tuệ hơn người, tư chất thông minh, đầu óc sáng lạng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi dậu

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng