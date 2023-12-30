Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1/2024): Mùi ngân khố căng tràn, Thìn sự nghiệp hanh thông, Tuất lộc tới tận cửa

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 02:33

Tuần tới (1/1-7/1/2024), 3 con giáp này được dự đoán tiền rơi trúng đầu, chuyển mình rực rỡ, phú quý không ai bằng.

Tuổi Mùi 

Tuần tới (1/1-7/1/2024), người tuổi Mùi tự do trong chính công việc bạn lựa chọn.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc không tránh khỏi những thiếu sót của bản thân. 

Tình cảm: Kiên trì cùng người ấy thấu hiểu những việc bạn đang làm, không để đối phương một mình.

Tài lộc: Không tập trung phát triển tài lộc, chỉ lo những chuyện ngoài lề.  

Sức khỏe: Thích ăn những món ngon, tìm nhiều nơi lạ nghỉ dưỡng.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1/2024): Mùi ngân khố căng tràn, Thìn sự nghiệp hanh thông, Tuất lộc tới tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có đầu óc sáng tạo, linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau. Con giáp này luôn cố gắng tiếp cận vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau. Bản mệnh có sự năng động mà không phải ai cũng có được.

Tuần tới (1/1-7/1/2024), người tuổi Thìn có nhiều cơ hội để thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ, sự nghiệp bước vào một giai đoạn mới thăng hoa hơn. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn nên có thể đạt kết quả xuất sắc. Thời gian tới, tuổi Thìn ăn nên làm ra, có của ăn của để.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1/2024): Mùi ngân khố căng tràn, Thìn sự nghiệp hanh thông, Tuất lộc tới tận cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tuần tới (1/1-7/1/2024), tuổi Tuất có thể nhận được một vài gợi ý khá hữu ích. Nếu mạnh dạn thử sức và đi theo hướng đó, bản mệnh có thể đem lại lợi nhuận cho chính bản thân, không còn phải lo chuyện chi tiêu.

Người độc thân có thể nhận thấy một vài đối tượng khác giới đang bày tỏ sự quan tâm tới mình. Trong lòng có thiện cảm với ai, bản mệnh hãy cho đối phương cơ hội để quan hệ đôi bên có thể bước sang trang mới.

Nếu đã tìm được nửa kia, bản mệnh luôn tìm cách đem lại niềm vui và những điều bất ngờ cho đối phương. Dù ở bên nhau đã lâu nhưng quan hệ giữa hai người vẫn luôn ấm áp và gắn bó như thuở mới quen.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1/2024): Mùi ngân khố căng tràn, Thìn sự nghiệp hanh thông, Tuất lộc tới tận cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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