Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1): Dần đếm tiền sái tay, Mùi hưởng lộc vô tận, Mão không lo nghèo

Tuần tới (1/1-7/1), tuổi Dần có thể đón tin vui bất ngờ về tài chính. Có lẽ đây là thời điểm mà con giáp này sẽ gặt hái thành công trong công việc bằng những lợi ích thiết thực nhất đó là tiền bạc.

Tiếc là, vận trình tình cảm lại kém may hơn một chút. Giữa bản mệnh và nửa kia vẫn còn những mâu thuẫn, hiểu lầm dẫn đến tranh cãi. Dù tình yêu vẫn còn nhưng vì cái tôi quá lớn nên không ai chịu xuống nước trước để làm lành với nhau.

Trong công việc, tuổi Dần đang làm việc rất tốt, bất cứ việc gì được giao cũng hoàn thành nhanh chóng. Con giáp này còn may mắn nhận được sự hỗ trợ của nhiều người. Bản mệnh vốn có tham vọng lớn, áp lực công việc lớn nhưng không ngại nhờ sự trợ giúp để đạt được mục tiêu đề ra.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi trong tuần mới này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, tuổi Mùi sẽ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Mùi thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Tuổi Mùi sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Mùi giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Tuần tới (1/1-7/1), người tuổi Mùi được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Ngọ dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt đẹp ai cũng phải ghen tỵ với cuộc sống của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần tới (1/1-7/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão toả sáng nơi công sở.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão sẵn sàng làm việc cùng những người bạn chưa quen biết.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão thử thách đặt ra cho bạn và đối phương.

Tài lộc: Giải quyết cấp tốc các vấn đề nợ nần.

Sức khoẻ: Không thích nơi ồn ào, đau đầu lâu năm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.