Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1): Dần đếm tiền sái tay, Mùi hưởng lộc vô tận, Mão không lo nghèo

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 02:05

Tuần tới (1/1-7/1), 3 con giáp này được dự đoán hưởng mưa tài lộc, làm gì cũng phát, tiền bạc lẫn sự nghiệp ngày càng vững mạnh.

Tuổi Dần 

Tuần tới (1/1-7/1), tuổi Dần có thể đón tin vui bất ngờ về tài chính. Có lẽ đây là thời điểm mà con giáp này sẽ gặt hái thành công trong công việc bằng những lợi ích thiết thực nhất đó là tiền bạc.

Trong công việc, tuổi Dần đang làm việc rất tốt, bất cứ việc gì được giao cũng hoàn thành nhanh chóng. Con giáp này còn may mắn nhận được sự hỗ trợ của nhiều người. Bản mệnh vốn có tham vọng lớn, áp lực công việc lớn nhưng không ngại nhờ sự trợ giúp để đạt được mục tiêu đề ra.

Tiếc là, vận trình tình cảm lại kém may hơn một chút. Giữa bản mệnh và nửa kia vẫn còn những mâu thuẫn, hiểu lầm dẫn đến tranh cãi. Dù tình yêu vẫn còn nhưng vì cái tôi quá lớn nên không ai chịu xuống nước trước để làm lành với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1): Dần đếm tiền sái tay, Mùi hưởng lộc vô tận, Mão không lo nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi trong tuần mới này tinh thần phấn khởi vì những tin mừng đưa tới. Vận may trong sự nghiệp không bị cản trở, tuổi Mùi sẽ giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh và chín chắn, làm việc chăm chỉ và đúc kết kinh nghiệm. Người tuổi Mùi thường có tính cách nhiệt tình phóng khoáng, trưởng thành và trầm ổn. Tuổi Mùi sở hữu một năng lực phân tích vấn đề mạnh mẽ.

Đối với mọi thứ xung quanh tuổi Mùi giữ thái độ lạc quan, biết chăm lo cho cuộc sống của mình. Với họ cuộc sống bình an, suôn sẻ luôn mang đến những năng lượng tích cực.

Tuần tới (1/1-7/1), người tuổi Mùi được dự đoán sẽ thay đổi cục diện sự nghiệp của mình. Trong tương lai tài lộc của tuổi Ngọ dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt đẹp ai cũng phải ghen tỵ với cuộc sống của họ.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1): Dần đếm tiền sái tay, Mùi hưởng lộc vô tận, Mão không lo nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi tuần tới (1/1-7/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão toả sáng nơi công sở. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão sẵn sàng làm việc cùng những người bạn chưa quen biết.   

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão thử thách đặt ra cho bạn và đối phương. 

Tài lộc: Giải quyết cấp tốc các vấn đề nợ nần. 

Sức khoẻ: Không thích nơi ồn ào, đau đầu lâu năm.  

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần tới (1/1-7/1): Dần đếm tiền sái tay, Mùi hưởng lộc vô tận, Mão không lo nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), 3 con giáp sau có nhiều cơ hội bứt phá, phú quý đủ đầy, đỏ cả tình lẫn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 26 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 28 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 28 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 28 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026