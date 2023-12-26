Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (25/12-31/12): Tài lộc đặc biệt khởi sắc, tiền bạc dư dả không cần nghĩ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Cục diện Tự Hình khiến người tuổi Thìn thường có những suy nghĩ chủ quan, phiến diện. Bạn cần phải thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề để không đẩy bản thân vào cảnh bế tắc.

Xung quanh bạn luôn có những người xứng đáng để bạn học tập, vì thế đừng tự coi rằng mình là nhất kẻo sớm muộn gì cũng thành "ếch ngồi đáy giếng". Việc lắng nghe và học hỏi mọi người không bao giờ là thừa đâu.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới (25/12-31/12), người đứng đầu trong danh sách con giáp đắc lộc đắc tài tuần này chính là những người cầm tinh con Dê.

Tử vi cho biết trong thời gian này chính là một tuần tràn đầy năng lượng với những người tuổi Mùi. Đặc biệt trong cuộc sống người tuổi Mùi chính là con giáp luôn có thái độ mạnh mẽ, tích cực và năng động trong mọi tình huống giúp tuổi Mùi dễ dàng vượt qua những khó khăn, thách thức, dù gặp tình huống bất ngờ thì họ cũng sẽ cố gắng dốc hết sức mình để giải quyết nhanh chóng bằng năng lực chuyên môn của bản thân và đạt được kết quả công việc xuất sắc.

Tử vi cho biết trong uần này vận may cũng mỉm cười với tuổi Tuất đừng bỏ qua những cơ hội phát triển, mở rộng kinh doanh, chắc hẳn bạn sẽ thu về được không ít đâu!

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.