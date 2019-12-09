Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (9/12 - 15/12): Đầu tuần thần tài gõ cửa, cuối tuần phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 09/12/2019 11:20

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó cơ cực 3 con giáp may mắn nhất tuần (9/12 - 15/12) sẽ tha hồ đón thần tài vào nhà, tiền ùn ùn chui vào túi.

Sách tử vi tuần mới có nói, 3 con giáp may mắn ngút trời này sẽ có quý nhân và thần tài lâm môn, đổi đời sau một đêm, giàu sang hơn người.

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Sách tử vi tuần mới có nói, từ đây đến cuối tuần Tuất sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên dù sinh ra trong nghèo khó, không được ai đỡ đần người tuổi Tuất vẫn thành công trong sự nghiệp. Càng nỗ lực cống hiến, dám nghĩ dám làm Tuất càng làm ăn thịnh vượng, công thành danh toại.

Sách tử vi tuần mới có nói, từ đây đến cuối tuần Tuất sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà. Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng sẽ hái lộc vào nhà, đếm tiền sái tay khiến ai cũng hờn ghen.

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Càng về cuối tuần Sửu càng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sống thực tế, lo xa lại có chí tiến thủ nên người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ gặt hái những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng nên ngày càng thăng tiến, thu nhập tăng đáng kể.

Trong 7 ngày tới, nhờ có thần may mắn ghé thăm, quý nhân tương trợ nên Sửu làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Càng về cuối tuần Sửu càng có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy.

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Con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa, nằm ngửa mà ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bản lĩnh, ngoan cường và không sợ gian khó, khổ cực. Con giáp này dám bước qua nghịch cảnh, chiến thắng chính mình để nắm lấy thời cơ trời cho. Vậy nên, càng dấn thân, can trường Dần càng có tài vận dồi dào.

Từ đây đến cuối tuần, con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa, nằm ngửa mà ăn. Cuối tuần, họ sẽ thoải mái đi du lịch với gia đình, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này, bạn sẽ có những tháng cuối năm 2019 thăng hoa ngoạn mục, tiền chất chật nhà, giàu sau một đêm.

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