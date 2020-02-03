Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (3/2 - 9/2): Khai xuân như ý, phát tài phát lộc, song hỷ lâm môn

Sách tử vi tuần mới có nói, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn ngút trời này bạn sẽ đếm tiền sái tay, hỷ sự ập vào nhà tới tấp.
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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới từ 3/2 đến 9/2/2020 này.
Tuổi Mão
Trời sinh người tuổi Mão chăm chỉ, hiền lành và sống nghĩa tình. Chính vì dĩ hòa vi quý, dám nghĩ dám làm nên dẫu không có quá nhiều tham vọng nhưng Mão vẫn có được cuộc sống đủ đầy sung túc. Ngay từ ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh.
Mão chính là con giáp may mắn nhất tuần từ 3/2 đến 9/2/2020 này. Tiền ùa vào nhà, phú quý theo chân, càng về cuối tuần càng phú quý thịnh vượng chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.
Tuổi Thìn
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn nên đời Thìn chưa bao giờ biết khổ cực thất bại là gì. Vừa may mắn hơn người lại có chí tiến thủ nên Thìn sớm tự làm chủ đời mình, của nả chất đống, bạc tiền dư dả.
Sau Tết Canh Tý 2020, con giáp giàu có này sẽ có những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp, tình duyên. Cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa nên Thìn sẽ tha hồ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được.
Tuổi Mùi
Hiền lành, tài năng và không ngừng cố gắng vươn lên để chớp lấy thời cơ đổi đời nên càng về hậu vận người tuổi Mùi càng ăn nên làm ra. Phú quý theo chân, bề trên nâng đỡ nên tử vi tuần mới của người tuổi Mùi sẽ ngập trong nhung lụa.
Trước Tết Nguyên đán khốn khó bao nhiêu thì sau Tết, người tuổi Mùi càng đại phú đại quý, cứ thế mà giàu khiến ai cũng hờn ghen.
*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.