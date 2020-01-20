Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (20/1 - 26/1): Song hỷ lâm môn, tiền ập xuống đầu, tài vận khởi sắc ngoạn mục

Nhờ được thần tài và quý nhân chiếu cố, 3 con giáp may mắn nhất tuần này sẽ tha hồ gánh lộc về nhà, tài vận thăng hoa rực rỡ.

Sách tử vi tuần mới có nói, từ ngày 20/1 đến 26/1 những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy khiến ai cũng hờn. Xem tử vi năm Canh Tý 2020 của Thân chỉ rõ, trong tuần mới này Thân sẽ đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tài giỏi và có chí tiến thủ. Vậy nên, ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp con giáp may mắn này đã gặt hái được rất nhiều thành công đáng ngưỡng mộ, tiền của chất đống.

Xem tử vi năm Canh Tý 2020 của Thân chỉ rõ, trong tuần mới này Thân sẽ đại cát đại lợi. Nhờ có quý nhân tương trợ, cấp trên nâng đỡ con giáp giàu có này sẽ có khoản thưởng Tết hậu hĩnh, tha hồ ăn Tết thật to mà chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. Nhờ sống đàng hoàng, dĩ hòa vi quý nên Hợi được bề trên thương yêu, rót lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Trời sinh người tuổi Hợi nổi tiếng chân thành, lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác. Hợi sẽ chẳng bao giờ vì lợi ích của mình mà đạp lên quyền lợi cũng người khác, càng không sân si, hơn thua hay kèn cựa với ai.

Nhờ sống đàng hoàng, dĩ hòa vi quý nên Hợi được bề trên thương yêu, rót lộc vào nhà. Trong tuần mới này, Hợi sẽ có cơ may lội ngược dòng, dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng có tiền ập xuống đầu, tài vận khởi sắc ngoạn mục. Dậu sẽ làm đâu thắng đó, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Là con giáp chịu thương chịu khó, chăm chỉ và có gan làm giàu nên dẫu có vẻ ngoài hiền lành nhưng Dậu lại là người khá gai góc, ngoan cường. Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng số phận nên càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng phát tài phát lộc. Trong tuần mới này, Dậu sẽ làm đâu thắng đó, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt. Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng có nhiều tin vui tài lộc, tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngập tràn. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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