Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (2/12 - 8/12): Hỷ sự ập vào nhà, thần tài đổ tiền vào túi, cuối tuần thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 02/12/2019 05:00

Sách tử vi tuần mới có nói, từ 2/12 – 8/12 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, vét sạch túi thần tài, lội ngược dòng ngoạn mục.

Số trời đã định, tử vi tuần mới chỉ rõ nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, nằm chơi hốt bạc, muốn nghèo cũng không được.

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Tuất dễ dàng trở thành con giáp may mắn nhất tuần mới này, ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ Tuất cũng là người thẳng thắn, kiên định và có trách nhiệm. Họ dám nghĩ dám làm, nỗ lực vươn lên nên càng về hậu vận càng sung túc an nhàn, tiền của bủa vây, đếm không ngơi tay.

Sách tử vi tuần mới có nói, trong 7 ngày tới Tuất sẽ được trời thương mà ban cho cơ hội đổi đời. Chẳng những kiếm được nhiều tiền, túi cứ vơi lại đầy Tuất còn dễ dàng trở thành con giáp giàu có nhất tuần mới này, ai cũng thầm ngưỡng mộ.

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Vận may trời cho sẽ theo chân Dần đến cuối năm 2019, giúp họ ăn Tết cực to, sung sướng đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần bản lĩnh, khôn ngoan và có gan làm giàu. Dẫu sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Dần chưa bao giờ than thân trách phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ cống hiến hết mình, làm việc chăm chỉ nên thần tài tìm đến tận cửa, tiền tài công danh như ý.

Đặc biệt, trong 7 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ ăn nên làm ra, thuận lợi trăm bề. Vận may trời cho sẽ theo chân Dần đến cuối năm 2019, giúp họ ăn Tết cực to, sung sướng đủ đầy.

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Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phương xa tạo điều kiện nên Hợi sẽ phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế và chưa bao giờ tranh đoạt, hơn thua hay hãm hại ai nên Hợi được quý nhân nâng đỡ, bề trên nuông chiều. Càng chăm chỉ làm việc, càng dám dấn thân Hợi càng có tài vận thăng hoa, tiền tài viên mãn.

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, quý nhân phương xa tạo điều kiện nên Hợi sẽ phát tài cực to. Tiền chất chật nhà, thăng chức tăng lương, gia đạo hưng thịnh là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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