Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (16/3 – 22/3): Kiếm tiền dễ dàng, quý nhân tương trợ, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 16/03/2020 10:51

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần (16/3 – 22/3) này gia chủ sẽ phát tài cực to, tiền ùa vào nhà, ai cũng phải hờn đỏ mắt.

Số trời đã định, những con giáp may mắn ngút trời này sẽ có tiền bạc phủ phê, của nả chất đống trong tử vi tuần mới, từ 16/3 đến 22/3/2020 này.

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Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, có chí cầu tiến và không sợ thất bại. Càng nằm gai nếm mật, càng trải qua khó khăn gian khổ họ càng có nhiều kinh nghiệm để vươn lên đổi đời. Canh Tý 2020 chính là thời hoàng kim của Thân, cũng là năm giúp họ trở thành con giáp giàu có hơn người.

Trong tuần thứ ba của tháng 3/2020, dù làm thuê hay làm chủ Thân cũng có bạc tiền phủ phê, tiêu pha xả láng. Càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên.

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Dậu sẽ được quý nhân định hướng tương lai, không giàu không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chịu thương chịu khó và dám nghĩ dám làm nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Dậu chưa bao giờ đầu hàng số phận. Họ chăm chỉ làm việc, cống hiến nhiệt thành nên được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp kiêng nể.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 7 ngày tới Dậu sẽ được quý nhân định hướng tương lai, không giàu không được. Thậm chí, con giáp này còn may mắn đến mức có thể trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm.

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là phúc lành trời an bài cho con giáp may mắn nhất tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thẳng thắn, tài giỏi và có gan làm giàu nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp người tuổi Tỵ đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Bước vào tháng 3/2020, Tỵ càng bước xa hơn trên đường công danh, tương lai xán lạn.

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó chông chênh thì giờ đây Tỵ đã có thể hái trái ngọt đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là phúc lành trời an bài cho con giáp may mắn nhất tuần này.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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