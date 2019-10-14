Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (14/10 - 20/10): Tài lộc gõ cửa tới tấp, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 14/10/2019 08:01

Tử vi học có nói, trong tuần mới (14/10 - 20/10), 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, bước chân phải gặp thần tài, chân trái gặp quý nhân, không phát tài cũng khó.

Chỉ cần vững tin vào bản thân, dám nghĩ dám làm và có gan làm giàu thì 3 con giáp may mắn nhất tuần (14/10 - 20/10) sẽ nằm trên đống tiền, ung dung hưởng lộc.

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Chẳng những có cơ hội làm giàu, thăng chức tăng lương, cuối tuần con giáp may mắn này sẽ có tiền chất chật két, đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, hiền lành lại biết cách đối nhân xử thế nên Hợi được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Vậy nên, dù gặp phải khốn khó chông chênh, bị tiểu nhân hãm hại, gặp phải kiếp nạn lớn đến mấy Hợi cũng dễ dàng vượt qua, bình yên vô sự.

Sách tử vi con giáp có nói, trong tuần mới này Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng bất ngờ. Những khúc mắc, thiếu hụt tài chính sẽ được bù đắp. Chẳng những có cơ hội làm giàu, thăng chức tăng lương, cuối tuần con giáp giàu sang này sẽ có tiền chất chật két, đổi đời ngoạn mục.

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Trong tuần mới này, Sửu sẽ kiếm được bộn tiền, an nhàn thụ lộc, làm giàu cực nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm trong công việc. Họ nỗ lực không ngừng, phấn đấu hết mình để cải thiện đời sống vật chất, đảm bảo người thân có cuộc sống sung túc. Vậy nên, sớm muộn gì Sửu cũng gia nhập hội đại gia bạc tỷ, trở thành con giáp giàu sang ngút trời.

Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại phú quý cho Sửu, thì nửa cuối tháng 10/2019 là năm mang lại phúc phần cho con giáp này. Trong tuần mới (14/10 - 20/10), Sửu sẽ kiếm được bộn tiền, an nhàn thụ lộc, làm giàu cực nhanh.

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Càng về cuối tuần Mùi càng vượng vận tài lộc, tiêu xài thả ga cũng không lo 'cháy túi' - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, khôn khéo và có gan làm giàu. Nếu người khác gặp thất bại sẽ bỏ cuộc thì Mùi vẫn vững tin vào bản thân, tiến về phía trước. Chính sự kiên định, ý chí phấn đấu ấy là chìa khóa mang lại thành công cho con giáp bản lĩnh này.

Đặc biệt, tử vi tuần mới (14/10 - 20/10) có nói, Mùi sẽ như chuột sa chĩnh gạo, một bước thành đại gia. Nhờ trúng quả đậm trong công việc, lại được quý nhân giá đáo, hỷ sự lâm môn nên càng về cuối tuần Mùi càng vượng vận tài lộc, tiêu xài thả ga cũng không lo “cháy túi”.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ phúc lộc trời cho, thần Phật nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ngập trong biển tiền, cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

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