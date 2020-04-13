Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (13/4 - 19/4): Hỷ sự ập vào nhà, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 13/04/2020 11:28

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ (13/4 - 19/4) có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất tuần này gia chủ sẽ ăn nên làm ra, giàu sang phú quý.

Nếu thuộc top 3 con giáp may mắn nhất tuần (13/4 - 19/4) này gia chủ sẽ tha hồ gánh lộc vào nhà, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, tình duyên ấm êm viên mãn.

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Con giáp may mắn này đừng lơ là trong công việc bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn gánh tiền về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là con giáp thấu tình đạt lý, biết nghĩ cho người khác nên Hợi được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Trong tử vi tuần mới 12 con giáp (13/4 - 19/4) có nói, ngay từ đầu tuần con giáp may mắn này đã được thần tài gõ cửa, rót lộc vào nhà.

Mọi ưu phiền, suy tư sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà Hợi. Khổ tận cam lai, càng về cuối tuần con giáp may mắn nhất tuần này càng làm ăn thuận lợi. Thế nên, Hợi đừng lơ là trong công việc bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn gánh tiền về nhà, giàu ú ụ chỉ sau một đêm.

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Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội tốt trong công việc để khiến số dư trong tài khoản tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp dĩ hòa vi quý, cực tinh tế trong đối nhân xử thế và chịu thương chịu khó. Dù lớn lên trong nghèo khó hay giàu có thì Mùi vẫn miệt mài làm việc, nỗ lực không ngừng để khẳng định tài năng của bản thân.

Thế nên, trước ngưỡng 30 Mùi đã nổi danh là con giáp giàu có bằng thực lực, sự nghiệp hanh thông, tương lai xán lạn. Trong tuần mới này, nhờ có cát tinh chiếu mệnh Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội tốt trong công việc để khiến số dư trong tài khoản tăng vọt.

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Tý kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nhanh nhẹn, thông minh và có đủ sự quyết đoán để làm chủ thời cuộc. Đây chính là lý do vì sao ngày đầu lập nghiệp khốn khó trăm bề nhưng không ai dám xem thường Tý. Ngược lại, ai cũng nể trọng sự khôn ngoan, tinh tế và khả năng tính toán tài tình của con giáp bản lĩnh này.

Xem tử vi tuần mới cho thấy, Tý sẽ gặp khá nhiều may mắn bất ngờ trong 7 ngày tới. Những việc đang dang dở sẽ được giải quyết triệt để, cơ hội mới ập xuống đầu sẽ giúp Tý kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ sống tử tế, chăm chỉ làm ăn nên 3 con giáp may mắn này được thần tài chấm số đỏ, làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy trong 3 năm tới.

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