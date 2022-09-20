Top 3 con giáp may mắn, hưởng phước nhiều phước lành trong tháng 9 âm lịch sắp tới

Những tháng cuối năm 2022 tới đây chính là lúc tuổi Mão sẽ cảm nhận được "thời tới cản không nổi". Trên thực tế, cả năm qua tuổi Mão đã rất vất vả, luôn nỗ lực cố gắng hết mình với mong muốn sẽ tìm được cơ hội để thành công. Không để tuổi Mão phải chờ đợi lâu, những tháng cuối năm vận may tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, có người còn thăng hoa về tình cảm lẫn tài vận.

Những tháng đầu năm 2022, tuổi Mão có thể còn gặp nhiều khó khăn, trắc trở nhưng một khi bước qua tháng 9 âm lịch này, cuộc sống sẽ đổi vận bất ngờ. Người tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, vì vậy sắp tới sẽ là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa giúp tuổi Mão không những tạo dựng sự nghiệp ổn định mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ giai đoạn này, họ sẽ cảm nhận được cuộc sống mình đang thay đổi, mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, những ngày tháng sau sống yên bình mỹ mãn.

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và luôn suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người, nhờ vậy xung quanh luôn có bạn bè thân hữu giúp đỡ những khi cần. Đa số người tuổi Mão không mưu cầu giàu sang phú quý nhưng họ cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống bình yên. Tử vi học có nói, tuổi Mão là những người được trời ban nhiều phước lành, xung quanh luôn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tính tình vui vẻ, hài hước và hòa đồng. Họ là con giáp lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Dù gặp khó khăn, trở ngại đến mức nào, người tuổi này vẫn tỏ ra bình tĩnh, tự tin. Người tuổi Thân không thích phàn nàn vì họ biết rằng phàn nàn không giúp họ giải quyết vấn đề. Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và luôn tự động viên bản thân bằng những suy nghĩ tích cực nhất.

Giữa tháng 9 Âm lịch, nỗ lực của con giáp tuổi Thân được đền đáp xứng đáng. Họ đạt được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen thưởng. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Thân sẽ ký được hợp đồng có giá trị, chốt được nhiều đơn hàng.

Cuộc sống của con giáp này trước đó cũng gặp không ít khó khăn, giờ đã khởi sắc trở lại. Người tuổi Thân làm đâu gặt đó, thu nhập tăng lên. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống dần trở nên ấm no, sung túc như mong đợi.

Tuổi Tý

Những tháng đầu năm 2022, cuộc sống tuổi Tý tuy có chút bấp bênh, không ổn định, thậm chí có lúc họ còn rơi vào trạng thái mơ hồ, không biết mình đang làm gì. Tuy nhiên, bước vào những tháng cuối năm, tuổi Tý sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, vạn sự đều hanh thông, tinh thần cũng đang phấn chấn hơn, giúp công việc suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận dồi dào.

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không để mình rơi vào giai đoạn bế tắc, tận cùng. Trong cuộc sống này, họ luôn là người tiên phong mọi thứ, tự chủ động tìm kiếm lối đi cho bản thân và người khác, nhờ vậy mà đa phần tuổi Tý đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Tử vi học có nói, từ đầu tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động bất ngờ. Người tuổi Tý chỉ cần cố gắng giữ vững tinh thần kiên cường, mạnh mẽ thì sóng gió mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.