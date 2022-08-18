Top 3 con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần bách chiến bách thắng, quyền cao chức trọng, sức khỏe dồi dào, giàu sang không ai sánh kịp trong tháng 9

Người tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp sẽ gặp may trong năm nay. Trong năm Mậu Tuất, họ sẽ gặp không ít khó khăn, trắc trở trong công việc cũng như đường tình duyên. Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh này, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần từ những người bạn tốt.

Tháng 9 tới không chỉ là một tháng đột phá về công việc mà họ còn nhận được nhiều cơ hội hơn trong chuyện tình cảm. Cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, bạn sẽ có được một công việc có mức lương cao hơn, gặp được đối tượng phù hợp với mình cũng như bắt đầu một dự án kinh doanh đầy hứa hẹn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, biết đối nhân xử thế. Họ cũng rất mềm mỏng, chỉn chu, có trách nhiệm với mọi người.

Họ không thích tranh giành, cạnh tranh hay đối đầu với ai. Người tuổi này ưa hòa bình, không thích tranh cãi. Tuy vậy, họ hay lo lắng, suy nghĩ và suy tính nhiều.

Trong tháng 9 dương sắp tới, con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Người này được lộc kinh doanh, dễ sinh lời lớn. Người làm nghề trồng trọt, chăn nuôi thì công việc đều thuận lợi, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh.

Ảnh minh họa

Trong công việc, con giáp tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ, đạt được những thành công vang dội. Trong chuyện tình cảm, người tuổi này nếu có đôi có cặp cũng sớm tiến tới hôn nhân.

Trong khi đó, những con giáp còn độc thân cũng sẽ tìm được nửa kia phù hợp với mình. Với IQ và EQ cao, người tuổi Thân được dự báo sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn thông minh, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Theo tử vi, những tháng trước tuổi Mão chưa thực sự có nhiều biến chuyển trong vận trình, tài lộc chỉ ở mức bình ổn, chưa có điểm gì đột phá.

Ảnh minh họa

Nhưng đến tháng 9 dương tới, mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng tích cực khiến con giáp này phải bất ngờ. Chỉ cần bản mệnh chú ý nắm bắt thời cơ, tài lộc nhất định sẽ vô cùng vượng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, tinh thần nhờ vậy cũng trở nên lạc quan, vui vẻ.

Sự quyết tâm, kiên định với mục tiêu sẽ giúp con giáp này tiến tới thành công một cách nhanh chóng.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo