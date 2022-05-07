Top 3 con giáp, mạnh mẽ, biết mình biết ta nên trăm trận trăm thắng

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 20:30

Đây chính là top 3 con giáp biết mình biết người nên mọi sự đều thành công.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh đã có sự phóng khoáng, yêu thích tự do, ghét sự ràng buộc. Con giáp này thích được tự do theo đuổi và chinh phục những điều mới mẻ, chạy theo cuộc sống không bị kềm chế. Cho nên nguyên nhân khiến người tuổi Ngọ trở thành người khó theo đuổi chính là do họ thuộc phái chủ động, có lòng chinh phục rất mạnh.

Con giáp mạnh mẽ trong chuyện tình cảm này thích được chứng minh tình cảm bằng hành động chứ không phải là những lời nói ngon ngọt, nịnh đầm. Vì thế, những lời dụ dỗ ngọt ngào vốn là điều mà người tuổi Ngọ thấy “khó chịu nhất”. Bởi họ cảm thấy chỉ biết nói ngon ngọt thì ai cũng nói được, làm được hay không mới là điều quan trọng.

Hơn nữa, người tuổi Ngọ thích nắm quyền chủ động trong mọi tình huống, nhất là trong chuyện tình cảm. Một khi cảm thấy mình bị rơi vào thế bị động, họ sẽ thấy sự tự tin của mình không còn nữa.

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Họ yêu thích tự do, ghét sự ràng buộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ thuộc con giáp tuổi Dậu luôn đúng giờ, đầy nghĩa khí và có trách nhiệm, dù rằng họ cũng là người nóng tính. Nếu không thể làm ngay được việc gì, cô ấy sẽ có cảm giác không hài lòng. Phụ nữ tuổi này thích theo đuổi những gì hoàn hảo, có yêu cầu cao với bản thân và luôn cố gắng đến cùng vì điều mình muốn.

Dù có áp lực nặng nề thế nào, phụ nữ tuổi Dậu vẫn giữ đúng trách nhiệm và hoàn thành công việc đến cùng. Sức mạnh từ tinh thần của nàng giáp này khiến nhiều người phải nể phục. Nhưng nếu cởi bỏ hết mạnh mẽ gai góc thì phụ nữ tuổi Dậu vẫn đầy yếu đuối và cần được đàn ông chở che.

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp, người tuổi Mão có cuộc sống phong phú với nhiều mối quan hệ, bạn bè. Cô ấy thông minh, chăm chỉ nên luôn đạt được những gì mong muốn. Cô ấy có nhiều bạn bè là nam giới bởi sự phóng khoáng, cởi mở luôn khiến đàn ông thấy gần gũi. Bản thân nàng giáp này cũng mang một tinh thần đầy chất đàn ông. Phụ nữ tuổi Mão làm việc có khi không cẩn thận, do bất cẩn vội vàng. Nhưng họ không bao giờ để bụng chuyện gì.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi mão

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