TOP 3 con giáp, lập nghiệp xa quê nhà mới làm nên đại sự, công thành danh toại, dễ phát tài phát lộc trong năm 2022

Tâm linh - Tử vi 03/04/2022 10:30

Dù phải lập nghiệp nơi xa nhà nhưng với 3 con giáp này lại vô cùng thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Dậu

TOP 3 con giáp, lập nghiệp xa quê nhà mới làm nên đại sự, công thành danh toại, dễ phát tài phát lộc trong năm 2022 - Ảnh 1
Trong năm 2022 , con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu ban đầu dù có hơi bấp bênh nhưng về sau sẽ được trời thương mà cải thiện đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022 , con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu ban đầu dù có hơi bấp bênh nhưng về sau sẽ được trời thương mà cải thiện đường công danh. Để sự nghiệp ngày càng phát triển và bền vững, Dậu nên lập nghiệp xa quê hương mới có thể công thành danh toại hơn.

Dậu là con giáp có sự kiên trì và rất vững vàng, dù có chút yếu đuối nhưng 2 tính cách này lại giúp con giáp đạt được những thành tựu đáng nể.

Họ phải cố gắng phát huy năng lực của mình và cố gắng xây dựng sự nghiệp ở xa quê thì mới có thể thành công. Bởi vì con giáp này được quý nhân phù trợ, có số đi xa lập nghiệp nên càng xa càng gặp được quý nhân và gặp được nhiều may mắn.

Tuổi Sửu

TOP 3 con giáp, lập nghiệp xa quê nhà mới làm nên đại sự, công thành danh toại, dễ phát tài phát lộc trong năm 2022 - Ảnh 2
Trong năm 2022, nếu muốn sự nghiệp có bước phát triển xa hơn, tuổi Sửu nên dám tha hương, chấp nhận sống xa gia đình. - Ảnh minh họa: Internet

Trong số 12 con giáp, Sửu có lẽ là con giáp chịu nhiều vất vả nhất. Dù trời lại ban cho con giáp này đức tính chịu khó, cần cù nhưng con giáp này lại không gặp quá nhiều may mắn bởi bản tính thẳng thắn của mình.

Với tính cách này, khi trở thành lãnh đạo, họ sẽ là người chính trực, không lạm dụng quyền chức.Trong năm 2022, nếu muốn sự nghiệp có bước phát triển xa hơn, tuổi Sửu nên dám tha hương, chấp nhận sống xa gia đình.

Những người tuổi Sửu được cho là nên đi xa gia đình lập nghiệp thì mới mong phát triển và làm nên cơ đồ. Càng đi xa quê, con giáp này sẽ càng phát huy được khả năng của mình. Xa xứ cũng giúp cho con giáp này kiếm được bộn tiền.

Tuổi Ngọ

TOP 3 con giáp, lập nghiệp xa quê nhà mới làm nên đại sự, công thành danh toại, dễ phát tài phát lộc trong năm 2022 - Ảnh 3
Trong năm 2022, người tuổi Ngọ rất năng nổ, và đúng với bản chất của mình, con giáp này rất thích phiêu lưu đây đó - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022, người tuổi Ngọ rất năng nổ, và đúng với bản chất của mình, con giáp này rất thích phiêu lưu đây đó. Chính vì thế mà Ngọ càng đi xa du ngoạn bao nhiêu thì càng tìm được "bến đỗ".

Họ có khiếu nghệ sĩ, lại rất giỏi sáng tạo, khả năng tính toán vô cùng tài giỏi nên họ nhanh chóng tạo dựng được sự nghiệp. Khi đi xa quê hương, con giáp này có thể học được nhiều điều hay. 

Ngọ cũng là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Đặc biệt nếu đi xa lập nghiệp thì sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão liên tiếp gặp may, tài lộc khai thông, thuận lợi, Thìn bế tắc trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh

Tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão liên tiếp gặp may, tài lộc khai thông, thuận lợi, Thìn bế tắc trăm bề, vận trình tụt dốc không phanh

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 4/4/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Dần Mão vận trình lên hương, phát tài phát lộc. Trong khi đó, người tuổi Thìn vướng nhiều thị phi, tài lộc hao hụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn 12 con giáp may mắn 12 con giáp tử vi xem tử vi may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 56 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn