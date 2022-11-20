Top 3 con giáp kiếm bộn tiền, cuối năm 2022 thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy số, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 22:03

3 con giáp hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời.

Tuổi Thìn

Sau tháng 10 âm lịch, những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời tiền bạc rủng rỉnh. Có thể nói, thời điểm cuối năm 2022, con giáp tuổi Thìn là người thắng lợi, đạt được nhiều thành quả cao. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội thay đổi vào vài tháng tới.

Sức khỏe của những người tuổi Thìn không có gì đáng lo ngại, quý bạn chỉ cần duy trì thói quen luyện tập và ăn uống khoa học thì sức khỏe sẽ luôn ở mức ổn định.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong 3 tháng cuối âm lịch 2022, người tuổi Mão sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Kể từ tháng 11 âm lịch, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, tài lộc sẽ ngày càng tăng.

Top 3 con giáp kiếm bộn tiền, cuối năm 2022 thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy số, chỉ sợ tiêu xài không hết - Ảnh 1
Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mão không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, năng lực cá nhân cũng được cải thiện.

Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong tháng 12 âm lịch, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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