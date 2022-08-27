Trong cuộc sống, tuổi Ngọ vì học được nhiều bài học mà ngày càng thấu tình đạt lý, họ biết vận dụng ưu điểm của bản thân để phát huy đúng chỗ đúng lúc, nhờ vậy mà thành công viên mãn. Người tuổi Ngọ cần phải trải qua giai đoạn xuống dốc về tài lộc, bởi vì do không tin tưởng thần Tài ban phát lộc trời.

Người tuổi Ngọ vốn có tài và thông minh, học gì cũng nhanh, tuổi trẻ rất nhiệt huyết nên gặp được nhiều thành công nhưng cũng đối mặt với không ít thất bại.

Nhưng cuối cùng, người tuổi Ngọ cũng sống lương thiện, biết tích đức, cho nên sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống trong năm nay có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay

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Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hãy bắt tay thực hiện những kế hoạch, dự định đã ấp ủ từ trước, vì đây là thời điểm lý tưởng nhất. Nhờ có tính kiên trì, chịu khó, nếu hợp tác với người cùng chí hướng làm ăn thì tỉ lệ thành công sẽ được gia tăng.

Nếu có gặp khó khăn cũng sẽ được quý nhân giúp đỡ để bạn làm ăn, thu hồi vốn hay dư dả hơn trong tiền bạc. Nhưng trong chuyện làm ăn, người tuổi Tuất rất kiêu ngạo, không tin thần Tài phát lộc, không nể nang ai, cho nên có một giai đoạn sẽ tụt hậu rồi trồi lên lại. Đúng vào tối 29/9/2022, sẽ gặp chuyện xui xẻo, nhưng do ăn ở hiền lành cho nên hoạ hung hoá lành.

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Tuổi Mão

Nằm trong danh sách không tin tưởng thần Tài là tuổi Mão rồi.

Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần phải có sự quyết đoán, dứt khoát khi đứng trước những lựa chọn vào ngày này. Bạn đang khá dễ bị phân tán sự tập trung, để tâm quá nhiều đến lời người khác nói mà quên mất rằng chỉ có bản thân mới biết điều gì tốt nhất cho bạn ở thời điểm này.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt khi ngũ hành bản mệnh Mộc sinh xuất cho Hỏa. Hai bạn thường xuyên tranh cãi vì những vấn đề rất nhỏ nhặt, không ai chịu nhường ai nên mâu thuẫn cứ thế nảy sinh, lời nói trong lúc nóng giận khiến mọi chuyện ngày càng đi xa. Nhớ kỹ, ngày 29/9/2022, dễ hao tài tốn của, đừng đi xa để không bị hoạ lớn.

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