Top 3 con giáp không hứng thú với yêu đương vì lí do khiến ai ai cũng gật gù

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 16:00

Không thích ràng buộc chỉ thích tự do là những con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý coi công việc là quan trọng nhất, vì công việc, họ có thể quên ăn quên ngủ, còn những chuyện khác họ lại thường không quá để tâm, có cũng được mà không có cũng được. 12 con giáp làm gì để thư giãn giải tỏa stress sau chuỗi ngày mệt mỏi?

Vì thế, mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện tình yêu, con giáp này đều cảm thấy không mấy hứng thú. Thực ra tình trạng này cũng bắt nguồn từ sự tự ti của chính họ. Tuổi này mong muốn mình phải đạt được một thành tựu gì đó trong cuộc sống, được mọi người biết đến và tôn trọng, thì mới nên bắt đầu mối quan hệ thân thiết với người khác.

Tuổi Tý vốn không hẳn là con giáp không thích yêu, nhưng trong tình cảm, họ chỉ không muốn mình đứng ở thế yếu, làm việc gì cũng phải phụ thuộc vào đối phương.

Tuổi Ngọ

Top 3 con giáp không hứng thú với yêu đương vì lí do khiến ai ai cũng gật gù - Ảnh 1
Tuổi Ngọ trời sinh là những người theo đuổi phong cách sinh hoạt tự do tiêu sái. Nghĩ đến chuyện một ngày nào đó lập gia đình, không ít người tuổi Ngọ cảm thấy bị ràng buộc, mất đi sự an nhàn, tự tại của mình.

Tuổi Ngọ thực tế nội tâm rất không muốn bị lôi kéo vào chuyện yêu đương, thế nhưng họ thường không dám từ chối thẳng thừng những lời đề nghị, đơn giản là vì không muốn bị bàn tán. Đây cũng là lý do chính khiến họ ngoài miệng hô khẩu hiệu cần người yêu nhưng không hề nỗ lực trong chuyện tìm kiếm tình yêu đích thực.

Tuổi Dần

Theo tử vi, dù có đang độc thân, người tuổi Dần vẫn tự biết rằng mình không hề thua kém mọi người. 

Nguyên nhân khiến họ không chịu đến với bất cứ ai là vì họ cảm thấy cuộc sống của mình đã quá mức bận rộn rồi, còn đâu thời gian mà đầu tư cho chuyện tình cảm nữa. Do đó, nếu không thực sự rung động với ai, họ sẽ quyết định giữ vững tình trạng hiện tại của mình, cho dù đã đến tuổi lập gia đình đi nữa.

Họ cảm thấy rất bình tĩnh, bởi họ cho rằng, sao lại phải tốn công ở bên một người mình không có tình cảm cơ chứ? Nếu tìm được thì tốt, hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau, còn nếu chưa tìm được, người tuổi này không tiếc thời gian chờ đợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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