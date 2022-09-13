Top 3 con giáp không chỉ sở hữu IQ cao và EQ còn rất vượt trội, tính toán thông minh, tầm nhìn nhạy bén nên tiền về như suối đổ không ngoại trừ vào cả tháng 9 này

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người tài năng, thông minh và nhanh nhạy. Con giáp này có lợi thế trong kinh doanh. Người tuổi này có tầm nhìn đầu tư nhạy bén. Vì vậy, những khoản đầu tư của họ thường dễ sinh lời.

Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thân là người rất kiệm lời, chỉ âm thầm tích lũy tài sản cho gia đình. Về già, họ có cuộc sống ấm êm, đủ đầy nhờ các khoản tiền tiết kiệm từ thời trẻ.

Điều quan trọng là con giáp này luôn làm việc chăm chỉ, không bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Người tuổi này kiếm tiền một cách lặng lẽ, không thích thể hiện rằng mình là người giàu có.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần khá mạnh mẽ và dứt khoát trong quyết định của mình. Bạn có khả năng kiếm tiền siêu giỏi, một mình vẫn có thể nuôi sống cả gia đình. Tuy nhiên Dần khá bộc trực, hiếu thắng, làm gì cũng khá vội vàng nên gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Bạn hãy tu tâm dưỡng tính, sống lặng lẽ một chút, cố gắng hết mình ắt ông trời sẽ không bạc đãi.

Đừng tìm cách chà đạp, hãm hại ai để đi lên, đừng làm những chuyện trái với lương tâm. Hãy cố gắng phán đoán mọi chuyện theo hướng tích cực nhất. Chỉ có khi đó bạn mới thật sự trưởng thành và đạt được những điều mình mong muốn. Bên cạnh đó, Dần cũng có ưu điểm là luôn nghĩ cho gia đình, không bao giờ để cha mẹ phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Khi còn là nhân viên, nếu được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tý cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi.

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Tý sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn. Cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc hoặc một doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.