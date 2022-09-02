Top 3 con giáp khôn ngoan, kiếm tiền giỏi, luôn luôn có cuộc sống dư dả, vơ hết của cải về túi, tiền vàng lúc nào cũng đầy két, nhiều người phải "lót dép" học hỏi, số trời định giàu sang cả đời

Người tuổi Dậu giỏi kiếm tiền nhưng cũng biết cách tích cóp, dành dụm tiền bạc. Sau khi kết hôn, sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến mới.

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con gà thường là người siêng năng, tỉ mỉ. Họ chịu thương chịu khó, thích lên kế hoạch và nhạy bén với tiền bạc. Nếu làm kinh doanh, con giáp này thường buôn bán đắt khách, thu nhập dồi dào.

Người tuổi này khéo vun vén cho gia đình. Không những thế, con giáp này cũng rất thông minh, nhanh nhẹn. Họ biết cách tìm kiếm các cơ hội trong công việc cho bản thân. Nhờ số tiền tiết kiệm được, con giáp này mua được những tài sản có giá trị. Về già, họ có của ăn của để, có được cuộc sống an nhàn, vui vẻ.

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán. Họ thường sở hữu tham vọng lớn và có đầu óc tính toán. Không những thế người tuổi Dần còn có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đám đông.

Chính vì thế, quả không sai khi nói những con hổ sinh ra là để làm nghiệp lớn. Nếu theo đuổi con đường kinh doanh, Dần dễ làm chủ hoặc nắm giữ vị trí quan trọng tại công ty. Con giáp này kiếm tiền rất giỏi, chỉ cần xác định mục tiêu là sẽ thực hiện được bằng được.

Người tuổi Dần thành công rất sớm. Cả danh tiếng, sự nghiệp và tài vận, con giáp này đều có đủ. Trước 30 tuổi, người sinh năm Dần có thể sở hữu khối tài sản đồ sộ.

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Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người tính tình bao dung, độ lượng, tốt bụng và cũng rất hoang phí. Con giáp này có tiền bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Đã là thứ mà họ thích thì họ sẽ mua cho bằng được. Vậy nên tiền vào tay của tuổi Hợi họ sẽ nghĩ cách để tiêu sạch. Tuy vậy, tiêu được cũng sẽ kiếm được. Hợi biết dùng số tiền mình có trong tay để đầu tư sinh lời. Sớm thôi, họ sẽ kiếm lại được toàn bộ số tiền mình đã tiêu xài.

Tuổi Hợi giỏi tính toán, thích kinh doanh. Một khi dấn thân vào con đường kinh doanh, tuổi Hợi sẽ làm nên chuyện lớn. Tài ăn nói của họ chính là cơ hội tạo dựng quan hệ, giúp họ có được những vị trí nhất định trong thương trường.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.