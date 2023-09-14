Top 3 con giáp hứng trọn vận may thiên hạ, thừa thắng xông lên vào đúng 11 giờ trưa ngày 14/9: Ra đường là được Quý Nhân giúp đỡ, phất lên giàu sụ

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 14/9, do không phải chịu bất cứ một áp lực nào nên người tuổi Tuất sẽ vô cùng thoải mái trong việc đón nhận các cơ hội may mắn đến với mình. Công việc suôn sẻ, thu được nhiều kết quả tốt khiến cho nguồn thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi, gấp ba. Có thể nói đây là thời gian “danh lợi song toàn” của người tuổi Tuất.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 14/9, vận đỏ sẽ gõ cửa những người tuổi Dậu. Nhờ sao Bách Việt độ mệnh, bản mệnh này sẽ đón nhận nhiều tin vui tích cực nên làm việc gì cũng năng động và nhiệt tình hơn hẳn. Từ đó sẽ phát huy được năng lực của mình trong nhiều phương diện khác nhau và được cấp trên ghi nhận.

Đặc biệt, tài khí của tuổi Dậu sẽ vượng nhất vào đúng 11 giờ trưa ngày 14/9 nhờ cả Chính Tài và Thiên Tài tương trợ. Ở thời điểm này, cả thu nhập chính và thu nhập phụ cùng tăng. Những người làm ăn buôn bán sẽ càng được lợi, vừa có thể mở rộng được quy mô cho mình, vừa có thể "va" phải khá nhiều quý nhân, hứa hẹn mức lợi nhuận dồi dào.

Không những giỏi kiếm tiền, người tuổi Dậu còn rất giỏi tiết kiệm. Là tuýp người không chuộng lối sống xa hoa, họ luôn âm thầm kiếm tiền và tích góp cho bản thân và gia đình. Do đó, những người đang trong hoàn cảnh khốn khó trong thời gian vừa qua còn có thể đổi vận, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng nếu biết cách chi tiêu, tiết kiệm hợp lý.

Không chỉ thu nhập tăng lên, những cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác lớn cũng gõ cửa bản mệnh này. Có thể nói, vào đúng 11 giờ trưa ngày 14/9 là thời gian mà đỉnh cao sự nghiệp nằm trong tầm tay người tuổi Dậu. Tuy vậy, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa để tài lộc không bao giờ cạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người sinh năm Hợi là những người đặc biệt lạc quan. Họ tràn đầy hy vọng vào cuộc sống và tự tin vào chính mình.

Vì vậy, họ thường giữ thái độ khiêm tốn nhưng không ngừng nỗ lực vươn lên. Con giáp tuổi Hợi cần quyết đoán hơn nữa để nắm bắt cơ hội vươn lên.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 14/9, người tuổi Hợi làm việc hiệu quả hơn. Công việc kinh doanh của họ cũng sẽ khởi sắc. Con giáp này vượt qua trở ngại trước mắt bằng chính đôi tay và khối óc.

Con giáp này không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hoàn cảnh sống của họ cũng có những thay đổi tích cực.

Người làm kinh tế cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư khi các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Dù kiếm được nhiều tiền, con giáp này cần biết cách quản lý tiền bạc để không bị lợi dụng, lừa gạt.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.