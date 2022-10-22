Top 3 con giáp hợp vía kết hôn cuối năm 2022, sẵn sàng đón nhận những bước tiến mới trong cuộc sống

Cái tên tiếp theo được đề cập tới trong số những con giáp hợp vía kết hôn cuối năm 2022 này chính là người tuổi Mão. Trong những tháng sắp tới, con giáp này sẽ bước ra khỏi vỏ bọc rụt rè và e ngại thường ngày của mình, trở nên chủ động và linh hoạt hơn, sẵn sàng đón nhận những bước tiến mới trong cuộc sống, bao gồm cả việc kết hôn.

Việc chủ động nắm bắt cơ hội về mặt tình cảm được coi là một bước tiến lớn rất đáng tự hào của Mão. Bởi trước đó, họ không ít lần bỏ lỡ hạnh phúc của mình cũng bởi cái tính nhút nhát, hay sợ bóng sợ gió của mình.

Tuổi Mão vốn có thái độ vô cùng nghiêm túc với chuyện tình cảm của mình. Một khi đã xác định yêu một người, muốn gắn bó với đối phương lâu dài, họ chắc chắn sẽ chung thủy sắt son một lòng, muốn trao hết những điều tốt đẹp trong khả năng của mình cho người ấy.

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đàn ông tuổi Mão sẽ cố gắng hết sức để đem lại cuộc sống sung sướng, đầy đủ tiện nghi cho những người thân trong gia đình. Trong khi đó, phụ nữ tuổi Mão sẽ trở thành con người của gia đình, hết mực quan tâm, chăm lo yêu thương chồng con, luôn biết cách giữ gìn mái ấm hạnh phúc. Con giáp này cũng luôn sẵn sàng chia sẻ các công việc nhà cửa với bạn đời của mình và sẽ là bậc cha mẹ lý tưởng khi họ luôn biết thấu hiểu con cái.

Nếu kết hôn trong năm nay, hôn nhân của người tuổi Mão sẽ được cho là hạnh phúc viên mãn, 2 vợ chồng luôn yêu thương, chung thủy và ngưỡng mộ nhau. Cũng nhờ hạnh phúc trong hôn nhân nên đã tạo ra động lực lớn lao giúp công việc của con giáp này sẽ thăng hoa, tài lộc thu về không ít khiến bao người ghen tị.

Do đó nếu bạn thuộc tuổi Mão và đang ở trong một mối quan hệ hòa hợp và ổn định, bạn hoàn toàn có thể tính tới việc về chung một nhà với người thương của mình. Thời điểm kết hôn phù hợp có thể là ngay mùa thu năm nay.

Tuổi Mùi



Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi là những người kiên trì. Họ sẽ không dễ dàng chấp nhận tình yêu ngẫu nhiên cho đến khi tìm được người mình thích nhất.

Đồng thời, con giáp tuổi Mùi cũng biết cách nắm bắt trái tim người yêu. Tuy chưa nhiều kinh nghiệm hẹn hò nhưng họ có thể nhanh chóng nhập cuộc, học hỏi để ghi điểm với người mình yêu. Có thể nói, con giáp này là những người rất coi trọng tình cảm, trong nhiều trường hợp vận đào hoa củ họ còn khá vượng.

Trong nửa cuối năm nay, con giáp tuổi Mùi cuối cùng cũng chờ được thời điểm thích hợp nhất để kết hôn. Lúc này, vận trình sự nghiệp của họ đã đi vào ổn định, có quý nhân phù trợ nên mọi việc suôn sẻ, thuận lợi.

Một cuộc hôn nhân thành công cũng đã đặt nền móng vững chắc khiến người tuổi Mùi càng thêm động lực để phấn đấu. Cùng với tình yêu hạnh phúc, vận may của họ được cải thiện và sự nghiệp ngày càng phát đạt.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia tử vi phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 sẽ mang đến ảnh hưởng rất tích cực cho những người tuổi Ngọ ở phương diện tình yêu và hôn nhân, cực kỳ phù hợp cho những ai muốn bắt đầu cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái.

Những tháng cuối năm 2022, Ngọ hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn để kết đôi. Các chuyên gia nhận định rằng, cát khí ngày càng vượng sẽ đảm bảo cho bản mệnh có cuộc hôn nhân viên mãn và sung túc. Chính vì thế, nếu đã sẵn sàng với lựa chọn hiện tại, những người tuổi Ngọ có thể cân nhắc và sang trang mới cho mối quan hệ của mình.

Việc có được một đời sống tình cảm hạnh phúc, cũng là bước đà để giúp sự nghiệp và gia đình tuổi Ngọ trong năm 2022 này thêm phần thuận lợi. Bạn càng thêm hăng hái để làm việc chăm chỉ, mong muốn đem tới cho người thân những điều tốt đẹp nhất.

Những người tuổi Ngọ đã yên bề gia thất thì trong những tháng cuối năm Nhâm Dần 2022 này cũng sẽ có thêm nhiều tin vui, giúp tình cảm gia đình càng bền chặt và gắn kết. Vợ chồng đồng lòng, yêu thương nhau, để hòa khí gia đạo càng ngày càng ấm cúng. Từ đó, tác động tích cực đến sự nghiệp cũng như sức khỏe của người tuổi Ngọ.

Trong khi đó, những người vẫn chưa có đối tượng thích hợp cũng có thể tham gia nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ để tăng khả năng thành công. Bản thân bạn có sẵn sự tự tin về bản thân nên luôn biết cách nắm bắt thời cơ để làm quen với người mà mình đã ngắm trúng. Những tháng cuối năm này, chỉ cần Ngọ phát huy được sự tinh tế và duyên dáng của bản thân thì không khó để cải thiện tình trạng hiện tại.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.