Top 3 con giáp hạn chế đầu tư tháng 11 này nếu không muốn bị tán gia bại sản

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 22:00

Các con giáp có nguy cơ phá sản trong tháng 11 này.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vẫn kiếm được tiền, thậm chí còn thoát khỏi khó khăn tài chính. Tuy nhiên, trong tháng này vẫn ẩn hiện một vài cái bẫy mà Thìn cần tỉnh táo để nhận diện.

Thời điểm này cần thận trọng trong đầu tư, kinh doanh. Dù bên tai có những lời rủ rê, Thìn cũng nhớ nên vội tin theo. Việc nhàn nhã mà đem lại lợi nhuận cao thì lại càng nguy hiểm. Tháng này Thìn gặp nhiều áp lực về tài chính. Dù cầm tiền trong tay nhưng có thể Thìn vẫn sẽ vướng phải những tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Tốt nhất là Thìn nên tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên lo chuyện bao đồng. Người đang nợ nần thì nên tìm cách trả nợ. Nếu ai đó muốn vay tiền thì Thìn cần xác định rõ xem đối phương có đáng tin cậy không. Nếu không dễ rơi vào cảnh tiền “một đi không trở lại”.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị có dấu hiệu sao nhãng trong công việc. Do có tính cả thèm chóng chán, bạn có thể nhảy sang bất cứ dự án mới nào mà mình cảm thấy hứng thú, bỏ mặc nhiệm vụ hiện tại của bản thân.

Đây là lý do khiến bạn dễ mắc lỗi hoặc thường xuyên gây phiền phức cho người khác. Thời điểm này, bạn cần học cách thừa nhận những lỗi lầm của bản thân, như vậy thì bạn mới có thể tiến bộ trong công việc được.

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Tình hình tài lộc của tuổi Tị cũng không thực sự khởi sắc, nhất là những ai cố tình gian dối trong làm ăn thì lúc này lãnh hậu quả nặng nề. Khi không còn ai muốn hợp tác cùng thì số đơn đặt hàng, các hợp đồng lần lượt giảm sút đáng kể.

Sóng gió trong chuyện tình cảm giữa hai người là điều khó tránh khỏi khi mà ở bên nhau lâu hai người sẽ thường xuyên nảy sinh những bất đồng. Bản mệnh cẩn thận trong trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn tình cảm rạn nứt thêm.

Tuổi Mùi

Tài chính của Mùi trong tháng 11 này khá ảm đạm. Có người sẽ phải đi xa để giải quyết công việc nên Mùi phải tiêu tốn một khoản kha khá cho việc di chuyển, ăn uống, khảo sát thị trường, quan hệ đối tác,…

Dù có nguồn thu đáng kể thì Mùi vẫn bị rò rỉ từng chút một vì những khoản chi nho nhỏ nhưng dồn dập. Có những người vay tiền với số tiền nhỏ nhưng nhiều lần, Mùi khó từ chối dù biết rằng đó là những món nợ khó đòi.

Trong tháng 11, Mùi nên kiểm soát lại các khoản tiền đã đầu tư trước đây xem có những khoản nào không hiệu quả. Nếu đang mắc kẹt với một dự án không sinh lời, đã đến lúc Mùi dừng cuộc chơi.

Đừng chỉ ngồi đó ao ước hay ghen tị về cuộc sống sung túc của người khác vì nếu Mùi thực sự hành động thì sẽ có được cuộc sống như mơ. Chỉ là khó khăn ban đầu sẽ khiến Mùi chùn bước và bỏ cuộc. Vì vậy, hãy xây dựng quyết tâm đủ lớn và kiên trì hoàn thành mục tiêu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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