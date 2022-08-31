Top 3 con giáp giỏi giang, giàu có hơn người nhưng luôn luôn khiêm tốn, sống khép kín, không thích khoe mẽ, người người kính nể, được mệnh danh là "đại gia ngầm"

Những người tuổi Mùi rất hiền lành, nhiệt tình và thường duy trì thái độ khiêm tốn, nhã nhặn tại nơi làm việc. Mặc dù có rất nhiều ý tưởng hay ho sáng tạo, nhưng tuổi Mùi lại không thể hiện ra cho mọi người biết. Trong hầu hết các trường hợp, tuổi Mùi thường chỉ là người im lặng và “đứng sau cánh gà”. Họ không thích sự nổi tiếng, cũng không mong muốn phải quá thành công, giàu có. Đối với tuổi Mùi, gia đình và người thân mới là điều quan trọng nhất. Con giáp này sống vô cùng kín đáo, khép kín, không mấy khi khoe khoang về cuộc sống của mình cho người khác thấy. Đặc biệt, đây là người không thích dính dáng với thị phi nên bạn sẽ ít khi nghe được câu chuyện nào về họ.

Người tuổi Mão đơn giản, không thích cầu kì, họ còn hiền lành, nhút nhát. Họ không nói nhiều nhưng rất điềm tĩnh. Họ cũng thường không muốn người khác biết mình có tiền. Con giáp này có nhiều kinh nghiệm và biết nhiều chuyện nên khả năng kiếm tiền tốt.

Cơ hội thăng tiến cao cũng đồng nghĩa với việc tiền tài ùn ùn kéo tới với con giáp này. Hơn nữa, tuổi Mão sinh ra vốn đã có phúc khí giàu sang, dù nền tảng gia đình không phải là phú quý nhưng vì cố gắng nỗ lực.

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Tuổi Dần

Nổi tiếng là người phóng khoáng, thoải mái trong cách chi tiêu, tuổi Dần luôn được lòng đối phương nhất là bạn bè của họ. Nếu muốn tìm người bạn chân tình thì tuổi Dần chính là lựa chọn hàng đầu. Tuy vậy, tuổi Dần cũng không phải người thích khoe mẽ, cách ăn nói của họ cũng khá bỗ bã, thẳng thắn, có sao nói vậy.

Ngoại hình thì càng phóng túng, tuổi Dần thích mặc cá tính theo cách của mình, không có quy chuẩn nào cả. Có nhiều người nhìn tuổi Dần chỉ giống như một cô nàng chưa trưởng thành hay một kẻ thích ngao du, đi phượt, quần áo xẻ ngang xẻ dọc, nghịch ngợm nhưng thực chất họ là người vô cùng trách nhiệm và thông minh, tràn đầy năng lượng. Đã làm việc gì họ sẽ làm đến nơi đến chốn, công việc cực kì hiệu quả, thu nhập tốt.

Đây là người càng về hậu vận càng giàu, có cơ hội phất lên như diều gặp gió nên không thể đánh giá họ qua bề ngoài. Tiêu được tiền thì ắt sẽ kiếm được. Tuổi Dần không sợ khó sợ khổ và càng không sợ nghèo nhé.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.