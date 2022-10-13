Top 3 con giáp giàu lên bất ngờ từ cuối tuần này, làm ăn đại phát đại tài, tiền vào ào ào, vận tài đỏ chói

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 22:45

Vào cuối tuần này không chỉ vận tài khởi sắc mà con đường sự nghiệp của 3 con giáp này cũng phất lên không ngừng. Bạn là người được sao may mắn soi chiếu nên mọi việc sắp tới đều diễn ra vô cùng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Là con giáp may mắn từ cuối tuần này nên người tuổi Mùi không thiếu cát tinh hỗ trợ, nhờ vậy bạn có khả năng bao quát công việc tốt hơn trước rất nhiều. Có người gây ấn tượng với thành tích đáng kể trong thời gian này.

Phương diện tài chính cũng có dấu hiệu phát triển đáng mừng khi cả việc chính và việc phụ đều mang tới thu nhập dồi dào cho bạn.

Người làm công ăn lương dễ nhận tiền thưởng nóng vì hoàn thành mục tiêu, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhanh chóng nhận lãi lời từ việc đầu tư buôn bán.

Top 3 con giáp giàu lên bất ngờ từ cuối tuần này, làm ăn đại phát đại tài, tiền vào ào ào, vận tài đỏ chói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội để gặp được nửa kia. Bạn hãy thử nhìn xung quanh, tại nơi làm việc hay các mối quan hệ bạn bè xem, biết đâu đang có một người thầm thương trộm nhớ bạn.

Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau, nhờ thế mà số lần mâu thuẫn giảm hẳn. Nếu thời gian cho phép, hai người có thể tìm cách hâm nóng tình cảm bằng một chuyến đi ngắn ngày hoặc một bữa ăn tối lãng mạn chỉ có hai người.

Tuổi Sửu

Top 3 con giáp giàu lên bất ngờ từ cuối tuần này, làm ăn đại phát đại tài, tiền vào ào ào, vận tài đỏ chói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dự báo người tuổi Sửu từ cuối tuần này liên tục gặp vận may, đặc biệt là vào Chủ Nhật cuối tuần. Bạn có thể tìm được cơ hội vượt lên, khiến mọi người phải nhìn mình bằng đôi mắt khác xưa.

Người tuổi Sửu nên tập trung và không được lơ là, bất cẩn trong quá trình làm việc, nhất là những công việc liên quan đến giấy tờ. Dù gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa, hãy tin rằng điểm mạnh của bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng.

 

Vận trình tài lộc tương đối tốt. Tử vi cho biết, con giáp này sẽ dễ dàng nâng cao nguồn tài chính của mình tại thời điểm này nhờ quý nhân nâng đỡ nhiệt tình.

Trong chuyện tình cảm, với người đã lập gia đình, nếu đầu tuần là khoảng thời gian khá yên bình, thì đến cuối tuần, một vài vấn đề mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng.

Tử vi học dự báo, từ cuối tuần này, tuổi Dậu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Top 3 con giáp giàu lên bất ngờ từ cuối tuần này, làm ăn đại phát đại tài, tiền vào ào ào, vận tài đỏ chói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó từ cuối tuần này, tài lộc của người cầm tinh con Gà sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn.

Người tuổi Dậu được cho là sẽ có Bồ Tát phù hộ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp số hưởng sướng ngất ngây: Cuối tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 tiền tràn rương, tháng 12 thu bội may mắn

3 con giáp số hưởng sướng ngất ngây: Cuối tháng 10 trúng độc đắc, tháng 11 tiền tràn rương, tháng 12 thu bội may mắn

3 tháng cuối năm 2022 sẽ là thời khắc hoàng kim của 3 con giáp may mắn sau đây. Không chỉ cực vượng trong đường tài lộc, họ còn là những ứng cứ viên sáng giá được Thần Tài ưu ái để nhận giải độc đắc từ tháng 10, 11 và 12.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 8 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 8 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 8 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 8 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người