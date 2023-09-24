Top 3 con giáp gặp thế gặp thời từ ngày 24/9 đến ngày 30/9: Không còn lo lắng thiếu trước hụt sau, tiền chất chật két, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm tới đâu thành công tới đó, tình duyên thắm đượm từ ngày 24/9 đến ngày 30/9.

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc của con giáp Ngựa sẽ bước vào giai đoạn gian khó và hỷ sự, nhất là những ai ở trong môi trường cạnh tranh cao và làm việc chịu áp lực lớn thì sẽ trút được nỗi oan ức lâu ngày và cảm nhận được niềm hạnh phúc dồi dào. 

Là những người tiết kiệm nhất định và những thay đổi từ ngày 24/9 đến ngày 30/9 này thành công sẽ tương đối nhỏ, nhưng nhóm này vẫn có thể tiếp tục và củng cố cảm giác ổn định. Đừng quên nắm bắt cơ hội để tiếp tục tiết kiệm nhiều tiền hơn, để tương lai sẽ chuẩn bị tốt hơn.

Top 3 con giáp gặp thế gặp thời từ ngày 24/9 đến ngày 30/9: Không còn lo lắng thiếu trước hụt sau, tiền chất chật két, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp có phúc khí, hơn nữa, bản mệnh luôn có tinh thần lạc quan, tích cực nên cuộc sống lúc nào cũng có vẻ bình yên và thuận lợi hơn người. Từ nhỏ đến lớn, bạn đã được sống trong sự bao bọc của mọi người xung quanh, cho dù có gây ra rắc rối cũng có người giúp đỡ khắc phục.

Tuy nhiên, điều mà bản mệnh cần học là trân trọng những gì mà mình đang có, tranh thủ các cơ hội trời ban nếu muốn tiến xa hơn trong cuộc sống từ ngày 24/9 đến ngày 30/9. Còn nếu bản mệnh chỉ thích an nhàn, hưởng phúc thì dù có may mắn đến thế nào đi nữa, bạn cũng chỉ có một cuộc sống bình bình, để người khác vượt qua.

Top 3 con giáp gặp thế gặp thời từ ngày 24/9 đến ngày 30/9: Không còn lo lắng thiếu trước hụt sau, tiền chất chật két, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn có những bước phát triển rõ rệt nhờ không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện tài chính, người tuổi Thìn làm nghề tự do hoặc có các công việc tay trái sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động.

Đối với những người tuổi Thìn đang làm ăn kinh doanh nếu vừa quyết đoán, vừa biết lắng nghe thì khả năng cao sẽ gặp được những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản tăng lên nhanh chóng. Trong thời điểm này, con đường tình duyên của Thìn có bước phát triển tích cực. Thìn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà Thìn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của rất nhiều người.

Top 3 con giáp gặp thế gặp thời từ ngày 24/9 đến ngày 30/9: Không còn lo lắng thiếu trước hụt sau, tiền chất chật két, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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