TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, sự nghiệp phát tài phát lộc, ung dung ngồi yên thu bạc tỷ trong 9 ngày tới (28/8-5/9)

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 21:07

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, sự nghiệp phát tài phát lộc, ung dung ngồi yên thu bạc tỷ trong 9 ngày tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có ngôi sao may mắn dẫn lối, có quý nhân tương trợ trong 9 ngày tới. Quý nhân sẽ giúp bạn có những bước dài trên con đường thành công. Bản mệnh còn vốn dám nghĩ dám làm, biết trân trọng và nắm bắt cơ hội đến với mình. Bản mệnh khao khát những vùng trời cao hơn nên luôn chăm chỉ hướng tới mục tiêu của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ đón nhận niềm vui ồ ạt đến. Người độc thân đang có người theo đuổi, bản mệnh nên cho đối phương cơ hội để tìm hiểu mới biết được rằng họ có hợp với mình hay không.

TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, sự nghiệp phát tài phát lộc, ung dung ngồi yên thu bạc tỷ trong 9 ngày tới (28/8-5/9) - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ có ngôi sao may mắn dẫn lối, có quý nhân tương trợ trong 9 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 9 ngày tới, công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối mà đường công danh sự nghiệp của con giáp này ngày càng rộng mở. Tuổi Thìn hãy cứ an tâm làm theo các kế hoạch đã đề ra, sau đó thì chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui liên quan tới việc thăng quan tiến chức.

Vận trình tình cảm được như ý muốn. Bên cạnh con giáp này luôn có một người đồng hành biết lắng nghe, chia sẻ và cảm thông cho những điều mà bản mệnh đang trải qua. Đó là nguồn động lực to lớn giúp con giáp này vượt qua mọi khó khăn.

TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, sự nghiệp phát tài phát lộc, ung dung ngồi yên thu bạc tỷ trong 9 ngày tới (28/8-5/9) - Ảnh 2
Đúng 9 ngày tới, công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra vô cùng dễ thở và suôn sẻ trong thời gian tới. Con đường công danh hay học vấn đều đạt được thành tích đáng kể. Các mối quan hệ xã giao, hợp tác cũng thuận lợi đủ đường giúp người tuổi Tỵ có thể an tâm thực hiện tiếp đam mê, ước muốn của mình. Bạn cũng nên bắt đầu nghĩ đến việc tiết kiệm, tích lũy để nâng cao số tiền đang sở hữu.

Vận trình tình cảm hài hoà. Sự thấu hiểu và đồng cảm dần xoá bỏ những nghi ngờ, hiểu lầm giữa các cặp đôi. Tình cảm vợ chồng ngày càng thêm thắm thiết, mặn nồng và trở thành ước muốn của không ít người.

TOP 3 con giáp được Trời thương Phật độ, trúng số độc đắc, sự nghiệp phát tài phát lộc, ung dung ngồi yên thu bạc tỷ trong 9 ngày tới (28/8-5/9) - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra vô cùng dễ thở và suôn sẻ trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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