Top 3 con giáp được Trời thương Phật độ, trăm bề xuôi thuận, chuẩn bị túi ba gang hốt lộc trời ban trong ngày Chủ nhật cuối tuần (2/10)

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Mão bắt tay vào triển khai các kế hoạch quan trọng. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà con giáp này có thể giải quyết tố các rắc rối phát sinh bất ngờ. Bạn có tư duy hoạt bát, nhanh nhẹn nên dù gặp phải công việc khó khăn nào cũng dễ dàng giải quyết, xử lý ổn thỏa.

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra khá hanh thuận. Khả năng quản lý và sắp xếp công việc khoa học giúp con giáp này tạo được hiệu quả cao trong công việc. Cấp trên đánh giá cao năng lực lẫn những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy và sẵn sàng dành cho bản mệnh sự thăng tiến đặc biệt.

Những người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, bạn lạc quan và hoạt bát, làm việc chăm chỉ nên dễ hoàn thành sớm nhiệm vụ. Bạn lại có năng lượng tràn trề và tập trung cao độ trong công việc, có thể dựa vào tài năng của mình để đạt được thành quả xuất sắc. Mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại phía trước nhưng dường như không có điều gì có thể quật ngã được ý chí kiên cường và sắt đá của bản mệnh.

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Chính Tài chiếu mệnh mang đến những tin vui liên quan tới vấn đề tiền bạc, thu nhập ổn định, lương bổng tăng. Các hạng mục đầu tư đều có lợi cùng lúc đem về cho người tuổi này một khoản hời rủng rỉnh. Cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt, bản mệnh chỉ cần tập trung hết sức thì khó mà bỏ lỡ.

Mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh tạo điều kiện để người tuổi này thể hiện năng lực của bản thân. Nếu bạn có ý tưởng hay đề xuất thì hôm nay là ngày tuyệt vời để thực hiện. Mọi kế hoạch đều diễn ra trôi chảy, thuận lợi và tuổi Thân cứ thế từng bước có những sự thăng tiến vững chắc.

Tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc trong ngày hôm nay, những kênh kiếm tiền mới giúp bạn có thu nhập khủng. Những người kinh doanh, buôn bán có thể đàm phán, tìm ra lượng khách hàng mới trong hôm nay. Chỉ cần bạn làm theo kế hoạch từng bước một, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công.

Những người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, bạn lạc quan và hoạt bát, làm việc chăm chỉ nên dễ hoàn thành sớm nhiệm vụ. Bạn lại có năng lượng tràn trề và tập trung cao độ trong công việc, có thể dựa vào tài năng của mình để đạt được thành quả xuất sắc. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Ngày 2/10 này, tử vi có nói người tuổi Mùi sẽ giành được bước tiến mới trên đường công danh sự nghiệp. Cơ hội để bạn thể hiện ưu điểm của mình đã đến, hãy cố gắng để giành lấy vị trí xứng đáng. Tử vi khuyên bạn hãy không ngừng tìm tòi, học hỏi, nâng cao khả năng của mình với công việc hiện tại.

Tuổi Mùi nên tin tưởng vào quá trình thực hiện công việc. Nếu có thể thì bạn nên tập trung mọi người cùng nhau hướng tới mục tiêu chung vì sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được thành công hơn. Mùi là người biết nắm bắt cơ hội, trong khó khăn tìm thấy con đường sáng cho bản thân. Bạn sẽ nhanh chóng tạo dựng được vị trí cho riêng mình.

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi vượng phát, có lộc ăn uống hoặc được ai đó cho tiền, vậy nên, hôm nay con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định. Những người buôn bán kinh doanh sẽ có thêm nhiều khách hàng, doanh thu tăng đáng kể, tiền bạc vô cùng rủng rỉnh. Hôm nay chính là ngày mà Mùi có tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh không phải lo lắng gì cả.

Ngày 2/10 này, tử vi có nói người tuổi Mùi sẽ giành được bước tiến mới trên đường công danh sự nghiệp. Cơ hội để bạn thể hiện ưu điểm của mình đã đến, hãy cố gắng để giành lấy vị trí xứng đáng. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.