Top 3 con giáp được Thần Tài theo chân vào đúng 16 giờ ngày 1/10: Coi chừng tiền rơi vỡ đầu, làm chơi ăn thật, đại hỷ lâm môn, hầu bao dày cộm

Tử vi dự báo vận trình của người tuổi Dần có Thiên Đức cát tinh bảo trợ nên gặp khá nhiều điều thuận lợi. Con giáp này có cơ hội thăng tiến trong công việc khi được tạo cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình. Nhờ thế, bạn có thể đạt được thành công bước đầu nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của thân mình trong suốt thời gian vừa qua.

Với những kế hoạch làm những việc trọng đại như khai trương, mở cửa hàng, tốt hơn hết bạn cũng nên chọn ngày đầu tuần, khi cát tinh vượng khí mang đến nhiều may mắn về tài lộc, kinh doanh thuận lợi và giúp cho bạn đạt được những mục tiêu mình đề ra.

Vào đúng 16 giờ ngày 1/10, con giáp này đã có thể gặt hái tài lộc cho mình khi được cả Chính Tài và Thực Thần nâng đỡ. Lúc này sẽ có nhiều điều bất ngờ mà tuổi Dần chẳng thể ngờ được đâu. Bản mệnh hoàn toàn có thể chuyển mình đổi vận chỉ sau một đêm đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian gần đây, cuộc sống đời thường của người cầm tinh con chuột có nhiều bề bộn. Đôi khi con giáp này cứ bị công việc cuốn lấy không dứt ra được. Thế nhưng, bù lại những vất vả ấy là vào đúng 16 giờ ngày 1/10, thu nhập của bản mệnh sẽ vô cùng "rủng rỉnh", tài chính không cần phải lo nghĩ.

Hơn nữa, người tuổi Tý còn được quý nhân phù trợ. Do đó, nếu chơi xổ số hay chơi các trò trúng thưởng thì cơ hội thắng lớn là rất cao. Không chỉ may mắn về tiền tài mà đường tình duyên của con giáp này cũng phơi phới, không ai sánh bằng.

Công danh, sự nghiệp của tuổi Tý tuy không quá xán lạn nhưng cũng "thuận buồm xuôi gió" và gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh người cầm tinh con rồng vốn có vận mệnh êm ả, không phải lo toan quá nhiều. Bên cạnh đó, con giáp này vốn dĩ rất thông minh nên có số làm lãnh đạo vào tuổi trưởng thành. Nhìn chung, người tuổi Thìn luôn sống biết chừng mực và biết tiết kiệm; họ làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo và sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro vì những quyết định của mình.

Theo tử vi học, bản mệnh vốn giàu có nhưng con giáp này vẫn phải nặng gánh lo toan nhiều thứ nên vẫn chưa thể sống trọn vẹn cho bản thân mình được. Vào đúng 16 giờ ngày 1/10, cuộc sống của con giáp này ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn.

Sắp tới, người cầm tinh con rồng nhất định sẽ "công thành danh toại", không chỉ có nhà có xe mà sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc, hôn nhân hạnh phúc khiến ai cũng đều ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.