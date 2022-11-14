Top 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, đắc tài đắc lộc, đại cát đại lợi, tài lộc rực sáng ngay trong tuần này (14/20/11)

Tuần này cũng là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Mão, trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần này vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui vào cuối tuần. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuy nhiên, con giáp phát tài tuần này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chuyện tiền bạc của người tuổi Thân có khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả công xứng đáng. Bạn không chỉ khẳng định được giá trị của bản thân mà còn vạch ra được hướng đi mới cho cả tập thể.

Một số người phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần này. Tuy nhiên, xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn lùi của người khác. Dù đôi khi bạn thấy khá vất vả, song đồng tiền chảy vào túi đều đều chính là lời cổ vũ hiệu quả nhất với bạn.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm