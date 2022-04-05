TOP 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân soi đường, càng tránh xa thị phi, cuộc sống càng thăng hoa viên mãn, tiền vàng hưởng mãi không hết trong tháng 4 năm 2022

Tâm linh - Tử vi 05/04/2022 12:06

Thời gian tới, những người thuộc con giáp này sẽ phải đối mặt với không ít thử thách, do vậy cần tránh thị phi, khẩu nghiệp kẻo chuốc thêm xui xẻo.

Tuổi Tỵ

TOP 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân soi đường, càng tránh xa thị phi, cuộc sống càng thăng hoa viên mãn, tiền vàng hưởng mãi không hết trong tháng 4 năm 2022 - Ảnh 1
Trong tháng 4 này, người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 4 này, người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, con giáp này cần cẩn trọng trước rắc rối liên quan phương diện sức khỏe hoặc xuất hành.

Về mặt sức khỏe, những người này cho rằng mình còn trẻ nên thường xuyên làm việc quá sức, bỏ bữa, dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần. Vì vậy, người tuổi này cần đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt điều độ.

Hơn nữa, người tuổi Tỵ cần giảm bớt tính nóng nảy, bộc trực kẻo rước thêm thị phi không đáng có. Theo tử vi, trong vòng 3 năm tới, con giáp này càng tránh xa thói thị phi, cuộc sống càng thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tuất

TOP 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân soi đường, càng tránh xa thị phi, cuộc sống càng thăng hoa viên mãn, tiền vàng hưởng mãi không hết trong tháng 4 năm 2022 - Ảnh 2
Đây là tháng mà người tuổi Tuất vừa có những cơ hội, vừa gặp nhiều thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tháng mà người tuổi Tuất vừa có những cơ hội, vừa gặp nhiều thử thách. Con giáp này cũng dễ gặp phải kẻ tiểu nhân, chuyện làm ăn không lý tưởng, cảm xúc không ổn định, dễ nảy sinh trắc trở trong mối quan hệ...

Thời gian sắp tới, người tuổi Tuất nên bình tĩnh trước khi đưa ra quyết định, đặc biệt thận trong trong chuyện làm ăn. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng nên kìm chế tính nóng nảy, lời nói cay độc của mình kẻo gây thù chuốc án với người khác, cản trở đường công danh, tài lộc.

Tuổi Thân

TOP 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân soi đường, càng tránh xa thị phi, cuộc sống càng thăng hoa viên mãn, tiền vàng hưởng mãi không hết trong tháng 4 năm 2022 - Ảnh 3
Theo tử vi, trong năm 2022 hay cụ thể hơn là là tháng 4 này ,sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải "tam tai" nên chưa được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong năm 2022 hay cụ thể hơn là là tháng 4 này ,sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải "tam tai" nên chưa được như ý muốn. Con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi gặp nhiều điều tiếng. Đây cũng là năm họ không gặp nhiều điều thuận lợi chủ yếu trên phương diện tình cảm. 

Con giáp này nên tránh xa thị phi, không tham gia những thói ngồi lê đôi mách bởi những câu chuyện tầm phào sẽ gây cản trở trong công việc, tài lộc.

Trong 3 năm sắp tới, người tuổi Thân có họa thị phi và có vận đào hoa nở rộ, nhưng đa số lại là đào hoa dữ, nên bản mệnh không nên vội vàng hành động nóng nảy, nói lời cay nghiệt kẻo dễ chuốc xui xẻo. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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