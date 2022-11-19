Top 3 con giáp được ‘thần tài ban lộc’ từ giờ đến cuối năm gặp nhiều may mắn, TRÚNG SỐ, TĂNG LƯƠNG ầm ầm, tiền bạc chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 18:28

Xin chúc mừng những con giáp có tên trong danh sách dưới đây nhé,

 

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, có lẽ người tuổi Sửu khá may mắn khi mà trong Tử vi từ giờ đến cuối năm có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông vượng phát. Chuyện vui tới tấp, tiền bạc về tay vô khối, có thể nói về phương diện tài chính con giáp này không có gì phải lo phiền nữa.

Dù cuối năm nhiều việc phải chi tiêu nhưng không vì thế mà người tuổi Sửu cạn túi cháy ví. Các cụ vẫn có câu "Xởi lởi trời cho, bo bo trời giữ", dù là người có đầu óc quản lý tài chính tốt nhưng với những việc liên quan đến người thân, bạn bè, bản mệnh không hề tính toán mà phóng khoáng rộng rãi trong chi tiêu. Ở hiền gặp lành, bản mệnh cũng sẽ nhận lại được phần thưởng xứng đáng cho mình.

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, không có gì có thể cản bước kiếm tiền của con giáp này. Thậm chí, công việc của bản mệnh đang vô cùng hanh thông thuận lợi, nhờ thế mà cơ hội tăng lương thăng chức ùn ùn kéo tới, khoản tiền thưởng cuối năm có được cũng không tồi.

Top 3 con giáp được ‘thần tài ban lộc’ từ giờ đến cuối năm gặp nhiều may mắn, TRÚNG SỐ, TĂNG LƯƠNG ầm ầm, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 1
Sửu khá may mắn khi mà trong Tử vi từ giờ đến cuối năm có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Hợi

Tử vi từ giờ đến cuối năm tài lộc đều đang trên đà tăng trưởng, công việc cũng thuận lợi vô cùng, người tuổi Hợi cười vui hài lòng với những gì mình có. Các hạng mục trước đó đều hoàn thành xuất sắc, được quyết toán đầy đủ, giúp nguồn thu dồi dào hơn gấp nhiều lần.

Cộng thêm năng lực làm việc xuất sắc nên bản mệnh nếu nhạy bén nên đề xuất tăng lương vào ngay thời điểm này. Những đóng góp của bạn đều được mọi người công nhận, không vì cớ gì mà lại bỏ lỡ thời cơ, giành lấy những thứ xứng đáng thuộc về mình.

Cả lương cả thưởng đều trên đà tăng tiến không ngừng, những nỗ lực trước đó của bản mệnh nay được đền đáp xứng đáng, giúp bạn có thêm nhiều động lực để kiếm tiền. Tuy vậy cuối năm nhiều việc cần chi tiêu, tốt nhất lên có kế hoạch sử dụng tài chính cụ thể, nếu có thể tiết kiệm thì đừng mua sắm quá tay.

 

 Tuổi Dần

Con đường tài lộc của người tuổi Dần từ giờ đến cuối năm khá lý tưởng, bản mệnh có nguồn thu dồi dào từ công việc chính, cũng có nhiều cơ hội đầu tư sinh lời. Tháng cuối năm với người khác tràn đầy nỗi lo toan nhưng riêng với con giáp này thì đây là lúc thu tiền vào túi, xong xuôi là kê cao gối ngủ, chẳng bận tâm đến thế sự xung quanh.

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập tháng, ngoài lương cứng nhận hàng tháng thì còn thêm các khoản thưởng nho nhỏ, nhưng góp lại thì cũng chẳng xoàng chút nào. Tuy nhiên cần chú ý tập trung vào những việc mình đang làm chứ đừng lan man, lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng phải biết đâu là mục tiêu mình hướng đến, cân nhắc thiệt hơn thì tiền bạc sẽ rủ nhau mà tới. Cố gắng hết mình, không quản ngại khó khăn, khoản thu nhập sau đó sẽ bù đắp cho mọi vất vả trước đó của bạn.

Tuy nhiên trong tháng Thứ Tài bất lợi nên chẳng có hoạnh tài, tiền bạc cũng đi theo con đường chính ngạch chứ chẳng phải tự dưng từ trên trời rơi xuống. Không nghe lời khuyên can mà đắm chìm trong cờ bạc đỏ đen thì tiền núi cũng có ngày trắng tay.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

 

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