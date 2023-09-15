Top 3 con giáp được Phúc Tinh chiếu cố hết mình, thoải mái làm giàu trong 5 ngày tới: Tha hồ ngồi chơi xơi nước, tài lộc nhảy vọt

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 04:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vận trình hanh thông, đón mưa vàng gió bạc trong 5 ngày tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách tự tin, vui vẻ. Con giáp này có năng lực tốt nên đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Bản mệnh sống nhiệt tình, hào phóng, sôi nổi. Năng lượng và sự lạc quan của tuổi Thìn có thể lan truyền sang những người xung quanh. Bản mệnh mang đến nguồn năng lượng tích cực nên thu hút được nhiều người. Đây chính là điều giúp tuổi Thìn luôn được yêu quý.

Người tuổi Thìn vượng quý nhân, tương lai rộng mở. Bản mệnh sinh ra đã có cát tinh phù trợ nên cuộc sống suôn sẻ, sự nghiệp và tài lộc hanh thông.

Tử vi dự báo rằng trong 5 ngày tới, họ sẽ không phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Công việc hanh thông giúp họ có nguồn tài chính vững vàng để trang trải cho cuộc sống mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Khi còn trẻ, Thìn khó tránh khỏi một chút kiêu ngạo và nôn nóng muốn tranh đua. Tuy nhiên, họ vẫn là người có năng lực, không ngại đối mặt với thử thách hay thất bại.

Top 3 con giáp được Phúc Tinh chiếu cố hết mình, thoải mái làm giàu trong 5 ngày tới: Tha hồ ngồi chơi xơi nước, tài lộc nhảy vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi phương Đông 12 con giáp cho thấy vận tài lộc của tuổi Sửu khởi sắc vô cùng, tiền bạc dư dả thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng gì. Người làm văn phòng cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài, song cũng đồng nghĩa là con giáp này sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi nữa.

Đối với người theo nghiệp buôn bán kinh doanh trong 5 ngày tới làm ăn tấn tới, hàng hóa rất đắt khách. Bản mệnh cũng là người có duyên với buôn bán nên được khách hàng tin tưởng, cộng thêm chất lượng hàng hóa tốt nên mới được như vậy.

Tam Hợp quý nhân se duyên tơ hồng cho những người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Các cặp đôi thấy tình cảm càng ngày càng nồng nàn hơn. Thời gian khiến cho con giáp này và nửa kia mong muốn sớm về chung một nhà để không phải chịu cảnh đón đưa xa cách như bây giờ nữa.

Top 3 con giáp được Phúc Tinh chiếu cố hết mình, thoải mái làm giàu trong 5 ngày tới: Tha hồ ngồi chơi xơi nước, tài lộc nhảy vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, sống tình cảm và thường xuyên giải quyết mọi chuyện theo cảm tính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tuổi Mão cũng rất lý trí và biết phân biệt nặng nhẹ. Thời gian vừa qua, tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí là mất mát mọi thứ. Tuy nhiên, người tuổi Mão với bản tính hiền lành, luôn lấy cái thiện làm gốc để sống nên những thử thách đều trôi qua nhẹ nhàng. Đối với tuổi Mão, năm Mão không phải là năm may mắn dành cho họ, tuy nhiên vào những ngày cuối năm thì mọi chuyện lại thay đổi.

Tử vi học có nói, tuổi Mão sẽ bất ngờ được thần tài và các vị thân may mắn chiếu cố trong 5 ngày tới. Trong giai đoạn này, họ sẽ nhận được những cơ hội tốt mà bản thân không bao giờ ngờ đến. Phúc đức trời ban cho tuổi Mão có thể chỉ đến một lần, vì vậy nếu biết nắm bắt thì sẽ có cơ hội đổi đời. Vào ngày đó, tuổi Mão sẽ không bao giờ phải quay lại những ngày tháng cực khổ như xưa mà thay vào đó là sự phát triển, sự tiền bộ, càng lớn tuổi sẽ càng hưng thịnh, hậu vận giàu có sung túc.

Top 3 con giáp được Phúc Tinh chiếu cố hết mình, thoải mái làm giàu trong 5 ngày tới: Tha hồ ngồi chơi xơi nước, tài lộc nhảy vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng vào đúng 23 giờ ngày 14/9: Vàng tấn vàng tạ chất đầy trong nhà, làm gì cũng phát

3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng vào đúng 23 giờ ngày 14/9: Vàng tấn vàng tạ chất đầy trong nhà, làm gì cũng phát

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu to sung túc, vạn sự suôn sẻ vào đúng 23 giờ ngày 14/9.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 15/9 tu vi ngay 16/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng