Top 3 con giáp được ''hoa đào'' chiếu mệnh tình yêu đến ngay trong năm 2023 này

Chịu ảnh hưởng do phạm Thái Tuế, vận trình tình cảm của người tuổi Dậu cũng không ít biến động, nhưng nếu năm ngoái đã có bước ngoặt đáng nhớ trong chuyện tình cảm thì vận trình của năm nay sẽ rất tốt. Ví dụ, nếu bạn đã kết hôn, bạn có khả năng sinh con trong năm nay rất cao.

Với người tuổi Dậu độc thân, nhiều cơ hội để con giáp này gặp được người mình yêu mến. Người tuổi Dậu cần tự chủ, tránh để bản thân rơi vào “hố sâu” tâm lý. Đối với những người tuổi Dậu đã kết hôn, vào năm Quý Mão 2023, nên tiết chế tính khí của bản thân, không vì phút bốc đồng mà khiến đối phương bị tổn thương.

Tuy nhiên, do vận đào hoa trong năm nay khá mạnh nên dù đã chia tay hay ly hôn thì cũng không cần phải lo lắng, nhiều khả năng một mối quan hệ mới sẽ được mở ra.

2. Tuổi tuất

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023, con giáp tuổi Tuất đang cô đơn có thể gặp được tình yêu đích thực, đầu năm kết đôi, cuối năm kết hôn.

Dưới sự tác động tích cực của cục diện Ngũ hành tương sinh, người tuổi Tuất được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Bạn nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh.

Tuổi Tuất có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong năm nay, những người độc thân có thể nên đi ra ngoài mở rộng giao thiệp nhiều hơn, điều này có thể giúp mở rộng mối quan hệ xã hội và gặp gỡ nhiều bạn bè khác giới.

Nhưng cần lưu ý rằng nếu bạn đã có bạn đời thì không nên gặp gỡ quá nhiều bạn mới kẻo rơi vào những mối quan hệ không tên rắc rối khác.

Nếu nắm bắt cơ hội tốt, người tuổi này còn có cơ hội mang về cho gia đình nguồn tài lộc cố định, Cơ hội trở thành người giàu có không còn xa.

3. Tuổi ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Ngọ thường được mọi người yêu quý bởi tính cách hào sảng, phóng khoáng, đối xử với mọi người đều thiện lương, có tình có nghĩa. Ưu điểm của con giáp tuổi Ngọ là vì họ luôn biết cách thể hiện điểm mạnh của mình, sống vừa lý trí vừa tình cảm một cách cân bằng, không dễ dàng để lộ khuyết điểm trước người khác.

Năm 2023 này, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, dù khó khăn cũng có quý nhân hỗ trợ nên đều được giải quyết suôn sẻ, nhanh chóng nhờ vận đào hoa vượng phát. Tuổi Ngọ độc thân trong năm nay cũng sẽ có cơ hội gặp được chân ái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.