Top 3 con giáp được bề trên chiếu mệnh, sang 10 ngày tới (29/3 - 7/4), liên tục gặp may, phát tài cực nhanh, công danh tất thắng

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 19:46

Dù hiện tại khốn khó cơ cực đến mấy thì sang 10 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, đại phú đại quý, tiền tỷ trong tay.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp tài giỏi hơn người, khéo léo trong đối nhân xử thế. Vậy nên, dù sinh ra trong nghèo khó, không hề nhờ cậy ai Tý vẫn tự lực cánh sinh, vươn lên đổi đời khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Những ngày tháng qua khó khăn bao nhiêu thì sang 10 ngày tới, con giáp tuổi Tý càng nhiều lộc lá bấy nhiêu. Tý dù làm công hay làm chủ cũng sẽ được quý nhân phù trợ, ăn nên làm ra. Con giáp giàu sang này sẽ uống no lộc trời, tiền về đầy tay, tha hồ tận hưởng.

Top 3 con giáp được bề trên chiếu mệnh, sang 10 ngày tới (29/3 - 7/4), liên tục gặp may, phát tài cực nhanh, công danh tất thắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cát tinh soi chiếu nhưng người tuổi Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào phúc phần mình đang có. Ngược lại, họ có ý chí vươn lên, quyết tâm khẳng định bản thân nên càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, chẳng bao giờ thiếu tiền.

Sách tử vi con giáp có nói, sang 10 ngày tới, tuổi Thìn sẽ một bước đổi đời, tiền ập xuống đầu tới tấp. Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, nghề tay trái cũng giúp con giáp giàu có này kiếm được bộn tiền, đếm mãi không hết.

Top 3 con giáp được bề trên chiếu mệnh, sang 10 ngày tới (29/3 - 7/4), liên tục gặp may, phát tài cực nhanh, công danh tất thắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi có nói, tuổi Hợi chính là con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới. Càng sống thiện lương, hiền lành thì con giáp này càng tích được nhiều công đức, lộc lá tự tìm đến tận cửa mà chẳng cần phải cầu trời khấn Phật.

Khổ tận cam lai, sau những thất bại, khốn khó Hợi sẽ được đáp đền xứng đáng với thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Quơ tay là có tiền, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Hợi từ thời gian này trở đi.

Top 3 con giáp được bề trên chiếu mệnh, sang 10 ngày tới (29/3 - 7/4), liên tục gặp may, phát tài cực nhanh, công danh tất thắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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