Top 3 con giáp đúng chuẩn vợ hiền, dâu thảo, rước được nàng về cuộc sống chỉ có phát lên như diều gặp gió

Những cô gái tuổi Dần luôn mang đến cho người khác cảm giác vô cùng ấm áp, được quan tâm hết mực. Con giáp này vốn sống tình cảm, làm gì cũng nghĩ đến người khác trước, bản thân chịu thiệt chút cũng không sao. Một khi đã yêu thương ai sẽ hết lòng hết dạ vì người đó nên kết quả là họ luôn được mọi người yêu mến dù thỉnh thoảng cũng bị lợi dụng tình cảm và rơi vào đau khổ. Nhưng tất cả những vấp ngã ấy cũng không ngăn được họ ngừng yêu thương hay quan tâm đến người khác.

Tuổi Dần đúng chuẩn là một người phụ nữ của gia đình khi mà họ có thể quán xuyến việc nhà tốt, lại còn là hậu phương vững chắc, hết mình hỗ trợ chồng về mặt tinh thần và đôi khi cũng làm "quân sư" đưa ra lời khuyên hữu ích cho bạn đời. Họ rất biết cách sắp xếp tài chính, xử lý tốt chuyện tiền nong. Tổ ấm của nàng tuổi Dần tuy có thể không quá sung túc nhưng họ luôn đảm bảo đó là một gia đình nhỏ tràn ngập hạnh phúc.

Cô gái tuổi Dậu có tính cách hơi bảo thủ, sống độc lập và tự chủ từ nhỏ. Họ ý thức tốt về tầm quan trọng của tiền bạc nên thời trẻ không ngừng nỗ lực để vươn lên, kiếm càng nhiều tiền càng tốt, vừa biết quản lý, lại vừa biết đầu tư nên con giáp này chẳng bao giờ phải rơi vào cảnh túng thiếu. Là một nữ cường nhân với sự nghiệp riêng nở rộ là thế nhưng cũng biết tiến lùi đúng lúc. Ở bên cạnh người đàn ông của đời mình, họ lại trở về là một cô gái dịu dàng, thậm chí còn biết làm nũng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu tài giỏi nhưng sau khi thành gia lập thất, họ sẽ tự động lùi về phía sau chồng, tạm gác sự nghiệp lại để tập trung xây dựng tổ ấm. Bên cạnh đó, cô nàng tuổi này làm việc gì cũng rất tập trung, đặt trọn tâm huyết vào nên đối với công việc nội trợ, ban đầu có thể hơi bỡ ngỡ nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, mọi người sẽ bất ngờ về khả năng quán xuyến gia đình của họ đấy. Người đàn ông nào lấy được bạn đời hiền lành và giỏi giang như tuổi Dậu thì họ phải biết cuộc đời mình đã thành công được một nửa rồi.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những cô gái thông minh, sắc sảo và nhạy bén trong công việc. Họ có khả năng thích nghi cực cao đối với môi trường mới, ứng xử khéo léo nên được lòng đồng nghiệp và chinh phục cấp trên bằng thái độ làm việc chuyên nghiệp, đầy trách nhiệm. Đứng trước một cô gái hoàn hảo, thử hỏi người đàn ông nào không muốn chinh phục và điều này minh chứng bằng việc cung Hoàng đạo này lúc nào cũng có đông đúc "vệ tinh" vây quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Được săn đón là thế nhưng tuổi Hợi một khi đã chọn đối tượng yêu thương rồi thì họ sẽ chẳng thèm nhìn ngắm ai khác. Vì không muốn mất thời gian của bản thân nên con giáp này luôn xác định mối quan hệ lâu dài mỗi khi yêu ai đó.

Dù là trong thời gian hẹn hò hay cưới nhau về, tuổi Hợi cũng đảm bảo yêu thương và chăm sóc đối phương như lúc mới yêu. Để người đàn ông của họ chuyên tâm làm việc, sẽ lo liệu việc nhà ổn thỏa, lâu lâu còn "hiến kế", đưa ra lời khuyên giúp chồng tháo gỡ khúc mắc. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy tuổi Hợi chính là đối tượng kết hôn tuyệt vời nhất trong mắt cánh mày râu.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm