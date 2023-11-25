Top 3 con giáp dự báo PHÁT TÀI trong 7 ngày tới: Nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tài vận khởi phát, trúng số liên miên

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ôm hết của trời vào nhà, gia đạo yên ắng hạnh phúc ấm êm trong 7 ngày tới.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp cần cù, chịu thương chịu khó và vô cùng trách nhiệm. Họ cẩn thận, chu đáo nên hiệu quả công việc cao, được cấp trên hết lòng tin tưởng, cất nhắc. Thời gian trước đây, con giáp này gặp phải quá nhiều vận hạn, khiến cuộc sống của họ khốn đốn trăm bề. Thế nhưng, trong 7 ngày tới cuộc đời Sửu sẽ bước sang trang mới.

Không chỉ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, hốt hết tiền thiên hạ vào nhà Sửu sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, công thành danh toại. Tình duyên của Sửu cũng hạnh phúc như ý, thoải mái du lịch bên người mình yêu mà không cần phải lo lắng tiền bạc.

Top 3 con giáp dự báo PHÁT TÀI trong 7 ngày tới: Nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tài vận khởi phát, trúng số liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ai cũng biết rằng người tuổi Mão là những người hiền lành thiện lương. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ cũng là những người nghiêm túc, có trách nhiệm và giỏi biến áp lực cuộc sống thành động lực. Chính vì vậy, dù tiền vận có long đong lận đận thì đến hậu vận, người tuổi này cũng có được cuộc sống sung túc, ấm no.

Trong 7 ngày tới, người tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh nên công việc, sự nghiệp phất lên trông thấy. Khi cơ hội đến, bạn cần cố gắng, nỗ lực hết sức để chớp lấy cơ hội. Có vậy thì tiền vốn bạn bỏ ra mới sớm được nhân đôi, chuyện làm ăn ngày càng thuận buồm, xuôi gió.

Người cầm tinh con Mèo trong thời gian tới cũng có cơ hội gặp được quý nhân, có thêm cơ may học hỏi và đầu tư kinh doanh. Điều quan trọng nhất là bạn hãy cân nhắc để lựa chọn cơ hội phù hợp với bản thân mình. Chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình, người tuổi Mão sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Top 3 con giáp dự báo PHÁT TÀI trong 7 ngày tới: Nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tài vận khởi phát, trúng số liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sự thông minh, khôn khéo và nhạy bén với tiền bạc chính là đặc điểm nổi trội trong con người tuổi Tý. Họ không bao giờ chấp nhận sống bám, càng không dựa hơi người khác mà luôn tự mình lập thân, tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhờ thế, trong 7 ngày tới đã có trong tay nhà cao cửa rộng, tiền trong tài khoản tăng lên cả chục con số.

Ổn định tài chính, vững vàng sự nghiệp, hôn nhân viên mãn chính là những gì Tý nắm chắc trong tay. Đặc biệt, vào thời điểm này, nhờ được sao may mắn chiếu mệnh Tý sẽ giúp cả gia đình mình đổi vận nhanh chóng. Không chỉ phát tài phát lộc, làm ăn khấm khá mà còn muốn gì được nấy, sướng hết phần thiên hạ.

Top 3 con giáp dự báo PHÁT TÀI trong 7 ngày tới: Nằm không thảnh thơi cũng có lộc đổ vào túi, tài vận khởi phát, trúng số liên miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bất ngờ nhận tin vui, lắm của, lắm thành công vào đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/11 tu vi ngay 26/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 43 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 46 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 34 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 42 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận