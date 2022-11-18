TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền vào thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch, nghênh đón tài lộc, nghèo mấy cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 18:16

Bước vào thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, nghèo mấy cũng phát tài, tình tiền viên mãn, ấm êm hạnh phúc.

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, cá tính lại bản lĩnh nên người tuổi Dần chưa bao giờ đầu hàng số phận. Chính nhờ sự kiên định, khát khao vươn lên nên Dần biết chớp lấy cơ hội trời cho, khiến cuộc sống trở nên sung túc, đủ đầy hơn rất nhiều.

Sách tử vi có nói, chỉ cần bước sang thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch, tuổi Dần nghèo mấy cũng thành đại gia, trở thành con giáp giàu sang bậc nhất. Càng về cuối năm Dần càng đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng hoa, tình tiền viên mãn, ai thấy cũng hờn.

TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền vào thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch, nghênh đón tài lộc, nghèo mấy cũng giàu - Ảnh 1
Sách tử vi có nói, chỉ cần bước sang thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch, tuổi Dần nghèo mấy cũng thành đại gia, trở thành con giáp giàu sang bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi con giáp có nói, Thân là người nhanh nhẹn, hoạt bát và có tham vọng làm giàu. Dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Thân không sợ thất bại để bước lên bục vinh quanh, gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Nhâm Dần 2022 là năm may mắn của người tuổi Thân, đặc biệt là thời điểm cận kề ngày 30/10 âm lịch, con giáp này có vận đỏ như son. Lương thưởng đều tăng, thưởng Tết cực lớn chính là thành quả con giáp này xứng đáng nhận được.

TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền vào thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch, nghênh đón tài lộc, nghèo mấy cũng giàu - Ảnh 2
Nhâm Dần 2022 là năm may mắn của người tuổi Thân, đặc biệt là thời điểm cận kề ngày 30/10 âm lịch, con giáp này có vận đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo hơn người lại thông minh, không thích dựa dẫm bất cứ ai nên Ngọ khá bản lĩnh, độc lập. Họ dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và phấn đấu miệt mài để đạt được mục tiêu đã đề ra. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp này đã có bạc tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn.

Cuộc sống của Ngọ sẽ được may mắn bao quanh trong thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch. Chẳng những được thần tài gõ cửa, quý nhân tương trợ, con giáp giàu sang này còn ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng chẳng được.

TOP 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền vào thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch, nghênh đón tài lộc, nghèo mấy cũng giàu - Ảnh 3
Cuộc sống của Ngọ sẽ được may mắn bao quanh trong thời gian cận kề ngày 30/10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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