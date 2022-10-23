Top 3 con giáp dính thị phi cuối tuần này (22,23/10/2022), cẩn trọng vận trình tài lộc sa sút

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 14:00

Tuy nhiên, cái khó ở đây là do đào hoa quá vượng nên đặt con giáp này vào những sự lựa chọn khó khăn.

Tuổi Thìn: Dễ xảy ra sai sót

Tử vi 12 con giáp dự đoán công việc của tuổi Thìn trong ngày cuối tuần không mấy khả quan. Điềm báo dễ có mâu thuẫn với đồng nghiệp nên tuổi Thìn cần cố gắng kiểm soát cái tôi của mình.

Người tuổi Thìn nếu còn độc thân sẽ có cơ hội tìm thấy chân ái của cuộc đời với sự hỗ trợ của những người xung quanh. Tuy nhiên, cái khó ở đây là do đào hoa quá vượng nên đặt con giáp này vào những sự lựa chọn khó khăn.

Vận trình tài lộc sa sút. Tuổi Thìn có xu hướng mua những món đồ xa xỉ, không dùng đến nên làm hao hụt một khoản tiền đáng kể. Những người tuổi Thìn nên cẩn trọng, hành động theo cảm tính nên khó tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn.

Tuổi Tỵ: Phí hoài thời gian

Tỵ thông minh nhưng có lúc bị thông minh hại. Quá tính toán với người khác khiến cho bạn không có độ tin cậy trong công việc cũng như tình cảm. Cuối tuần, cấp trên đã có ý định điều chuyển công tác của bạn vì không hài lòng cách làm việc của bạn. Cần có tinh thần tập thể hơn nữa, ích kỉ cá nhân chỉ hại mình.

Top 3 con giáp dính thị phi cuối tuần này (22,23/10/2022), cẩn trọng vận trình tài lộc sa sút - Ảnh 1
Tình cảm không được như ý, yêu một người mấy năm không được đáp lại mà vẫn kiên trì thì bạn quá phí hoài thời gian rồi. Nếu đã cảm tình với nhau thì chỉ vài tháng là đủ. Dừng lại đi trước khi dành hết thanh xuân cho họ nhé.

Tuổi Thân: Cần nỗ lực nhiều hơn

Công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra không mấy khả quan nhưng nhờ vào những suy nghĩ tích cực, tuổi Thân có thể dễ dàng vượt qua mọi chuyện. Khúc mắc dần được gỡ bỏ, người tuổi này từng bước tiến lên được vị trí cao hơn.

Tình cảm thăng trầm do ảnh hưởng của đào hoa dữ khiến tình cảm lứa đôi chịu nhiều tác động ngoại cảnh. Một phần là vì tình yêu chưa đủ lớn khi đứng trước sự phản đối từ gia đình. Tài lộc có nhiều biến động. Những quyết định tài chính quy mô lớn luôn đòi hỏi sự cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuổi Thân nên biết cân bằng tốt giữa con tim và lý trí.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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