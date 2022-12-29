TOP 3 con giáp đếm tiền mỏi tay sau Rằm tháng 12 âm lịch, Thần Tài phát lì xì, hồng phúc tề thiên, lộc chắn trước cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 20:57

Sau Rằm tháng 12 âm lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, trúng số đổi đời, có thể sau 1 đêm thành tỷ phú.

TUỔI MÙI

Sau Rằm tháng 12 âm lịch, tuổi Mùi được các sao tốt chiếu mệnh phù hộ, tài lộc càng hanh thông. Cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi sau thời gian dài chăm chỉ làm việc. Mùi nên tin tưởng rằng nỗ lực của mình sẽ luôn được đền đáp.

TOP 3 con giáp đếm tiền mỏi tay sau Rằm tháng 12 âm lịch, Thần Tài phát lì xì, hồng phúc tề thiên, lộc chắn trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có vận trình tài lộc tốt, được các sao tốt chiếu mệnh mang lại may mắn nên có hứng khởi để nỗ lực trong sự nghiệp, phát huy thế mạnh của mình, gặt hái được nhiều thành công. Mùi sống luôn có mục tiêu, lý tưởng và theo đuổi ước mơ rất rõ ràng.

TUỔI HỢI

Tuổi Hợi không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc kiếm tiền, cũng không có khái niệm ham hố tiền nhiều nên cũng không quan tâm quá nhiều đến tiền bạc. Họ chỉ cần đủ ăn đủ mặc, bình an là đã tuyệt lắm rồi.

TOP 3 con giáp đếm tiền mỏi tay sau Rằm tháng 12 âm lịch, Thần Tài phát lì xì, hồng phúc tề thiên, lộc chắn trước cửa nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, sau Rằm tháng 12 âm lịch, tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc sẽ tốt hơn trước rất nhiều, áp lực trong sự nghiệp giảm đi đáng kể, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Chỉ cần Hợi chăm chỉ và đủ chú tâm, có thể hy sinh thời gian mà làm tốt công việc, phát huy hết thực lực, đầu tư hợp lý thì tử tin rằng tỷ suất sinh lợi sẽ rất cao.

TUỔI TUẤT

Đường tài lộc của Tuất hanh thông, công việc như ý sau Rằm tháng 12 âm lịch. Tuy có một chút khủng hoảng xảy ra trong công việc, mang lại một số thiệt hại về tài chính, nhưng xét cho cùng thì vẫn không thể sánh được với may mắn của Tuất.

TOP 3 con giáp đếm tiền mỏi tay sau Rằm tháng 12 âm lịch, Thần Tài phát lì xì, hồng phúc tề thiên, lộc chắn trước cửa nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của con giáp ngày càng vượng, mọi việc suôn sẻ, chỉ cần bạn làm những gì mình cho là đúng và tập trung hơn vào việc kiếm tiền là có thể nhận được nguồn tiền giàu có. Vận số của họ tốt, tiền bạc rủng rỉnh. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm 29/12/2022 của 12 con giáp: Dần - Tỵ chạm ngõ quý nhân, tài lộc sáng chói; Ngọ - Dậu tiểu nhân cản trở, gia đạo lục đục

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Xem tử vi thứ Năm ngày 29/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ luôn giữ tư thế chủ động trong mọi việc, chẳng sợ đối diện thử thách và luôn sẵn sàng nắm bắt thành công.

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