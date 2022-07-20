Top 3 con giáp dễ tiền mất tật mang vì thua lỗ trong tháng 7/2022

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 06:50

Dưới đây là những con giáp dễ mất tiền tháng 7 này vì thua lỗ.

Tuổi Sửu

Tháng 7/2022 này, dù người tuổi Sửu có quyết tâm làm giàu không ngơi nghỉ nhưng tiếc là bạn lại chưa tìm thấy được hướng đi đúng đắn cho mình.

Thậm chí, bản tính nóng nảy còn dễ đẩy bạn vào tình cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc khách hàng, đối tác, khiến việc kiếm tiền bị cản trở.

Người làm ăn, kinh doanh cần chú ý làm ăn chân chính, tránh sử dụng thủ đoạn hoặc tìm cách hãm hại, cướp công của người khác. Cách kiếm tiền không lành mạnh, không trong sáng dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị kiện cáo, phải mất tiền mới giải quyết xong lùm xùm, rắc rối.

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu. Bạn không nên bỏ quá nhiều tiền để chạy theo xu hướng, cho bằng được người này người khác.

Là con giáp mất tiền tháng 7/2022, trước khi rút hầu bao, bạn cần biết trong túi mình có bao nhiêu tiền để chi tiêu cho đúng mức, tránh rơi vào cảnh cháy túi.

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất đối diện với nguy cơ hao hụt tài chính, làm ăn dễ thua lỗ trong tháng này. Việc làm ăn thiếu sự đổi mới và sáng tạo, bản mệnh dễ đi vào lối mòn, dần dà tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh.

  

Thêm vào đó, bạn còn liên tục bị tiểu nhân chơi xấu, cố tình giở trò cạnh tranh bẩn khiến bạn tốn rất nhiều công sức để đối phó, lợi nhuận cũng vì thế mà giảm sút đáng kể. 

Top 3 con giáp dễ tiền mất tật mang vì thua lỗ trong tháng 7/2022 - Ảnh 1
Tài chính hạn hẹp nên vấn đề chi tiêu cũng phải cân nhắc hơn rất nhiều, không thể thoải mái tiêu pha theo ý mình như trước nữa.

 

Tuy nhiên, mọi khó khăn ở thời điểm hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Bản mệnh vẫn có cơ hội chuyển mình nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu, tập trung bằng hết khả năng của mình, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cần phải xác định tinh thần rằng chuyện làm ăn, kinh doanh của mình dường như đang giậm chân tại chỗ trong thời gian này. Hãy quyết tâm hơn trong việc làm giàu nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Bản mệnh có thể phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt đến từ phía đối thủ. Thậm chí đối phương còn chơi xấu, khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian giải quyết vấn đề, bỏ lỡ thời cơ xuất hiện ngay trước mắt.

Với người làm công ăn lương, vì liên tiếp vướng phải những sự cố khó lường nên mức lương của bạn khó có thể gia tăng. Thậm chí, việc không phải lấy tiền ra để bù đắp sai lầm, có thể giữa nguyên mức lương của mình cũng đã là thành công trong thời điểm này.

Người trẻ tuổi có thể cảm thấy lạc mất phương hướng, song bạn không nên quá sốt ruột hay bi quan. Đây có thể là thời điểm thích hợp để bạn ngồi lại, nhìn nhận những gì đã qua và xác định lại mục tiêu cho thời gian tới. Đừng vội vàng vung tiền đầu tư kẻo sẽ phải nhận lại thua lỗ đấy.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp nào may mắn rợp trời, thành công thu về gấp bội?

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp nào may mắn rợp trời, thành công thu về gấp bội?

Chỉ trong vòng 3 tuần tới đây các con giáp này thu về thành công đáng mong đợi bởi sự nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 55 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 58 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến