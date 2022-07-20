Top 3 con giáp dễ tiền mất tật mang vì thua lỗ trong tháng 7/2022

Tháng 7/2022 này, dù người tuổi Sửu có quyết tâm làm giàu không ngơi nghỉ nhưng tiếc là bạn lại chưa tìm thấy được hướng đi đúng đắn cho mình.

Người làm ăn, kinh doanh cần chú ý làm ăn chân chính, tránh sử dụng thủ đoạn hoặc tìm cách hãm hại, cướp công của người khác. Cách kiếm tiền không lành mạnh, không trong sáng dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị kiện cáo, phải mất tiền mới giải quyết xong lùm xùm, rắc rối.

Thậm chí, bản tính nóng nảy còn dễ đẩy bạn vào tình cảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc khách hàng, đối tác, khiến việc kiếm tiền bị cản trở.

Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu. Bạn không nên bỏ quá nhiều tiền để chạy theo xu hướng, cho bằng được người này người khác.

Là con giáp mất tiền tháng 7/2022, trước khi rút hầu bao, bạn cần biết trong túi mình có bao nhiêu tiền để chi tiêu cho đúng mức, tránh rơi vào cảnh cháy túi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đối diện với nguy cơ hao hụt tài chính, làm ăn dễ thua lỗ trong tháng này. Việc làm ăn thiếu sự đổi mới và sáng tạo, bản mệnh dễ đi vào lối mòn, dần dà tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh.

Thêm vào đó, bạn còn liên tục bị tiểu nhân chơi xấu, cố tình giở trò cạnh tranh bẩn khiến bạn tốn rất nhiều công sức để đối phó, lợi nhuận cũng vì thế mà giảm sút đáng kể.



Tài chính hạn hẹp nên vấn đề chi tiêu cũng phải cân nhắc hơn rất nhiều, không thể thoải mái tiêu pha theo ý mình như trước nữa.

Tuy nhiên, mọi khó khăn ở thời điểm hiện tại chỉ mang tính tạm thời. Bản mệnh vẫn có cơ hội chuyển mình nếu kiên trì theo đuổi mục tiêu, tập trung bằng hết khả năng của mình, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cần phải xác định tinh thần rằng chuyện làm ăn, kinh doanh của mình dường như đang giậm chân tại chỗ trong thời gian này. Hãy quyết tâm hơn trong việc làm giàu nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Bản mệnh có thể phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt đến từ phía đối thủ. Thậm chí đối phương còn chơi xấu, khiến bạn tốn thêm nhiều thời gian giải quyết vấn đề, bỏ lỡ thời cơ xuất hiện ngay trước mắt.

Với người làm công ăn lương, vì liên tiếp vướng phải những sự cố khó lường nên mức lương của bạn khó có thể gia tăng. Thậm chí, việc không phải lấy tiền ra để bù đắp sai lầm, có thể giữa nguyên mức lương của mình cũng đã là thành công trong thời điểm này.

Người trẻ tuổi có thể cảm thấy lạc mất phương hướng, song bạn không nên quá sốt ruột hay bi quan. Đây có thể là thời điểm thích hợp để bạn ngồi lại, nhìn nhận những gì đã qua và xác định lại mục tiêu cho thời gian tới. Đừng vội vàng vung tiền đầu tư kẻo sẽ phải nhận lại thua lỗ đấy.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.