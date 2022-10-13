Top 3 con giáp đam mê ngao du thiên hạ, tìm tòi học hỏi, không chịu ngồi yên một chỗ

Họ ra ngoài để mở rộng tầm mắt, để mình được cảm nhận những điều hiếm khi cảm nhận được nếu cứ sống quanh bốn bức tường. Sau mỗi lần du lịch, họ sẽ cảm thấy mình trưởng thành hơn và hiểu biết hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, họ còn là một con giáp chí khí. Tuy nhiên, họ thích đi đây đi đó còn vì một lý do rất đơn giản khác, ấy là vì họ thích khoe khoang với mọi người xung quanh mình. Dù đi tới bất cứ nơi đâu, họ cũng thích lưu lại những bức ảnh chụp, sau đó đăng lên mạng xã hội để mọi người xung quanh đều biết. Họ thích cảm giác nhận được những lời khen ngợi, dù đó có là xã giao đến từ người khác. Khi nhận được những lời khen ấy, họ cảm giác mình sẽ đứng ở vị thế cao hơn mọi người, mình làm được những việc mà mọi người xung quanh không làm được.

Người tuổi Tỵ có vẻ lười biếng và dường như họ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Tuy nhiên, chỉ cần bạn đề cập đến việc đi chơi thì họ ngay lập tức trở nên phấn chấn hơn bất kỳ ai khác.

Đối với người tuổi Tỵ, thế giới tự nhiên có rất nhiều điều thú vị mà họ có thể khám phá. Nhưng nếu chỉ ngồi nhà đọc sách về tự nhiên thì thật nhàm chán, chỉ có đi du lịch được trực tiếp đến những môi trường khác nhau mới có thể cảm nhận hết được những điều tuyệt vời đó.

Tuổi Mùi

Lý do đi du lịch của người tuổi Mùi rất thuần túy, ấy là để mở rộng tầm mắt, tìm hiểu nhiều hơn về thế giới này. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã rất thích được đi đây đi đó, cho dù đó có là nơi họ đã từng đi qua nơi ấy rất nhiều lần, họ vẫn ngập tràn hứng thú nếu được quay trở lại.

Họ cho rằng dù cảnh vật tưởng chừng quen thuộc đến mấy cũng sẽ có những điều mới mẻ mình chưa từng bắt gặp, và chắc hẳn mình sẽ tìm được những điều lý thú, đáng để học hỏi và ghi nhớ trong mỗi chuyến đi.



Đến khi đã trưởng thành, đi làm và kiếm tiền được rồi, con giáp này vẫn giữ nguyên sở thích đi du lịch của mình. Họ đương nhiên vẫn dành ra một khoản tiền tiết kiệm, nhưng bên cạnh đó, họ sẽ luôn có một khoản tiền để phục vụ niềm yêu thích xê dịch của mình.



Những chuyến du lịch của họ rất tự túc và chủ động, họ không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Có bạn đồng hành có thể đem lại niềm vui, nhưng nếu không thể tìm được bạn đồng hành thích hợp, họ cũng sẽ chẳng ngần ngại đi một mình.

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