Top 3 con giáp có vận đỏ nhất trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch: Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 15:34

Hãy xem đó là những con giáp may mắn nào nhé.

Tuổi Dậu

Trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu là 1 trong những con giáp được Thần tài chiếu cố nồng hậu nhất. Họ nhận được những khoản đãi lớn liên quan đến chuyện tiền bạc, khiến nhiều người khác phải ghen tị.

Do Sửu và Dậu tạo thành 1 trong số 3 cặp con giáp Tam hợp, nên có thể nói tuổi Dậu làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ, đặc biệt là trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch này.

Tử vi học có nói, được sao Kim Quỹ - 1 vì sao chủ về phúc khí, tiền bạc, tài lộc và những điều tốt lành trong cuộc sống chiếu rọi vào 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực hành động thì không lo thiếu tiền tiêu.

Đặc biệt, tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội tốt này vì sang tháng 9 âm, tình hình sẽ không còn thuận lợi được như hiện tại và họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.

Top 3 con giáp có vận đỏ nhất trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch: Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu là 1 trong những con giáp được Thần tài chiếu cố nồng hậu nhất. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Trong năm nay, công danh, sự nghiệp của họ được cho là có những biến chuyển đầy tích cực, lạc quan, thu nhập theo đó cũng tăng ổn định theo các tháng. Đặc biệt, vào những thời điểm mà nhiều con giáp gặp khó khăn, ví dụ như tháng 7 âm (tháng cô hồn) và tháng 8 âm, thì tuổi Tý lại được sao tốt chiếu rọi, cuộc đời lên hương, khởi sắc.

Tử vi học có nói, sau tháng cô hồn được Thần tài ưu ái, tuổi Tý lại may mắn có được 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch. Với sự trợ giúp của sao Quốc Ấn - 1 sao chủ về đường công danh, tài lộc, tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ, đặc biệt tiền kiếm được không ít, đảm bảo cho họ có một cuộc sống vô cùng sung túc, dư dả.

Do đó, tuổi Tý nên biết nắm bắt thời cơ, nỗ lực hết sức để gặt hái được nhiều thành tựu cho bản thân.

 

Tuổi Ngọ

Do có hạn Thái tuế, những người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều thử thách trong tháng 7 âm lịch. Muốn duy trì được cuộc sống như trước, họ sẽ phải nỗ lực và phấn đấu hơn nhiều lần. Đặc biệt, tuổi Ngọ cần chú ý trong các mối quan hệ vì dễ gặp phải tiểu nhân quấy phá, hãm hại, gây ảnh hưởng xấu đến công việc của họ.

Tuy nhiên, khó khăn vào tháng nào không biết, riêng 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Ngọ lại có vận may ngược dòng, có được mức thu nhập khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, đây là thời điểm tuổi Ngọ được quý nhân trợ giúp, đón nhiều cơ hội tốt trong công việc. Do đó, tuổi Ngọ hãy tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, từ trí thông minh, sự nhanh nhẹn và nhiệt huyết của mình để biến thời cơ trở thành tiền bạc, đem lại cuộc sống dư dả cho bản thân và gia đình.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 10/9/2022, Thần Phật trợ tài, 3 con giáp may mắn lộc lá đề huề, sự nghiệp bay cao, giàu sang đến sớm, muốn gì được nấy

Đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 10/9/2022, Thần Phật trợ tài, 3 con giáp may mắn lộc lá đề huề, sự nghiệp bay cao, giàu sang đến sớm, muốn gì được nấy

Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 12 giờ trưa thứ Bảy ngày 10/9/2022, 3 con giáp may mắn này đã được an bài sẽ vô cùng thành công, kiếm được nhiều tiền, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi ngọ

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới