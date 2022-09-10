Top 3 con giáp có vận đỏ nhất trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch: Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn

Trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu là 1 trong những con giáp được Thần tài chiếu cố nồng hậu nhất. Họ nhận được những khoản đãi lớn liên quan đến chuyện tiền bạc, khiến nhiều người khác phải ghen tị.

Tử vi học có nói, được sao Kim Quỹ - 1 vì sao chủ về phúc khí, tiền bạc, tài lộc và những điều tốt lành trong cuộc sống chiếu rọi vào 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực hành động thì không lo thiếu tiền tiêu.

Do Sửu và Dậu tạo thành 1 trong số 3 cặp con giáp Tam hợp, nên có thể nói tuổi Dậu làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả rực rỡ, đặc biệt là trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch này.

Đặc biệt, tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội tốt này vì sang tháng 9 âm, tình hình sẽ không còn thuận lợi được như hiện tại và họ sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.

Trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dậu là 1 trong những con giáp được Thần tài chiếu cố nồng hậu nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong năm nay, công danh, sự nghiệp của họ được cho là có những biến chuyển đầy tích cực, lạc quan, thu nhập theo đó cũng tăng ổn định theo các tháng. Đặc biệt, vào những thời điểm mà nhiều con giáp gặp khó khăn, ví dụ như tháng 7 âm (tháng cô hồn) và tháng 8 âm, thì tuổi Tý lại được sao tốt chiếu rọi, cuộc đời lên hương, khởi sắc.

Tử vi học có nói, sau tháng cô hồn được Thần tài ưu ái, tuổi Tý lại may mắn có được 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch. Với sự trợ giúp của sao Quốc Ấn - 1 sao chủ về đường công danh, tài lộc, tuổi Tý sẽ gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ, đặc biệt tiền kiếm được không ít, đảm bảo cho họ có một cuộc sống vô cùng sung túc, dư dả.

Do đó, tuổi Tý nên biết nắm bắt thời cơ, nỗ lực hết sức để gặt hái được nhiều thành tựu cho bản thân.

Tuổi Ngọ

Do có hạn Thái tuế, những người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều thử thách trong tháng 7 âm lịch. Muốn duy trì được cuộc sống như trước, họ sẽ phải nỗ lực và phấn đấu hơn nhiều lần. Đặc biệt, tuổi Ngọ cần chú ý trong các mối quan hệ vì dễ gặp phải tiểu nhân quấy phá, hãm hại, gây ảnh hưởng xấu đến công việc của họ.

Tuy nhiên, khó khăn vào tháng nào không biết, riêng 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Ngọ lại có vận may ngược dòng, có được mức thu nhập khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, đây là thời điểm tuổi Ngọ được quý nhân trợ giúp, đón nhiều cơ hội tốt trong công việc. Do đó, tuổi Ngọ hãy tận dụng mọi nguồn lực sẵn có, từ trí thông minh, sự nhanh nhẹn và nhiệt huyết của mình để biến thời cơ trở thành tiền bạc, đem lại cuộc sống dư dả cho bản thân và gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.