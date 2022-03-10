Top 3 con giáp có nhiều cát lành nhất giữa tháng 3/2022, thần Tài ban phiếu thông hành tiến bước vào vận trình hoàng kim của cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 20:50

Bước vào giữa tháng 3, những con giáp này chuẩn bị tinh thần hoan hỉ để đón nhiều cát lành, thần Tài ưu ái ban phát lộc lá, từ đây vận trình cũng sẽ vụt sáng.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán bắt đầu từ giữa tháng 3 đổ đi, vận trình tuổi Thìn sẽ dần chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Thời gian qua, họ có thể đã gặp một số tình huống khó khăn, tuy nhiên, thời gian tới con giáp này được thả lỏng tinh thần, giảm bớt áp lực nhờ nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng lên đáng kể. Tử vi chỉ ra họ có thể sẽ đạt được những thành công trong công việc, vạn sự khởi đầu nan, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đi vào quỹ đạo của thịnh vượng, giàu sang. Thần Tài ban phát tài lộc, từ đó, tuổi Thìn thuận lợi bước vào vận trình hoàng kim của cuộc đời.

Top 3 con giáp có nhiều cát lành nhất giữa tháng 3/2022, thần Tài ban phiếu thông hành tiến bước vào vận trình hoàng kim của cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được tử vi dự đoán từ giữa tháng 3 sẽ có nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi, có thể sẽ là việc gia tăng thu nhập, từ đó cuộc sống thoải mái, thanh thản hơn. Họ được cát tinh chiếu cố nên cuộc sống liên tục gặp may mắn, nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Tỵ có thể nhận được nhiều phú quý, không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Thời gian tới đây, họ có vận trình cực vượng, may mắn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, lại được Thần Tài che chở, đường tài lộc của họ khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt.

Top 3 con giáp có nhiều cát lành nhất giữa tháng 3/2022, thần Tài ban phiếu thông hành tiến bước vào vận trình hoàng kim của cuộc đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán bắt đầu từ giữa tháng 3 tuổi Hợi là con giáp nhận được nhiều may mắn nhất, cuộc sống rạng ngời, đầy phúc khí, bình an, đi đâu cũng có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Từ đây, sự nghiệp của họ ngày một đi lên, không gặp trở ngại, khó khăn lớn nào quá lớn. Họ thậm chí có thể sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Top 3 con giáp có nhiều cát lành nhất giữa tháng 3/2022, thần Tài ban phiếu thông hành tiến bước vào vận trình hoàng kim của cuộc đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

Từ khóa:   tử vi tháng 3/2022 top 3 con giáp may mắn dự đoán tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'