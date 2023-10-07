Top 3 con giáp có đường quan lộ hanh thông trong 10 ngày tới: Trúng đậm giàu to, tài khí ngút trời, công thành như ý

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phất lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh trong 10 ngày tới.

Tuổi Mão

Với người tuổi Mão, tử vi trong 10 ngày tới cho thấy con giáp này đang gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bản mệnh có thể giành được những mục tiêu tự mình đề ra cũng bằng chính khả năng của mình.

Con giáp này không ngại khó khăn gian khổ mà luôn cố gắng hết sức mình, tận dụng mọi lợi thế mình đang có để thành công. Các mối quan hệ rộng cũng giúp cho tuổi Mão tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp và tài lộc.

Đây là thời điểm rất tốt để tiến hành các dự án kinh doanh, đầu tư mới, bản mệnh hoàn toàn có khả năng kiểm soát tình hình. Đi cùng với tin vui về tài lộc là tin vui về đường tình cảm. Người độc thân có được điều mình muốn, mà người có đôi cũng thỏa mãn với những gì mình đang có.

Top 3 con giáp có đường quan lộ hanh thông trong 10 ngày tới: Trúng đậm giàu to, tài khí ngút trời, công thành như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường tài lộc của người tuổi Ngọ trong 10 ngày tới cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn rất tốt, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng, không bị phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Người tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Những người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do, sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Họ luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào việc đang thực hiện, kiên định với lựa chọn nên sớm có được thành công.

Thời điểm này, họ được hưởng tài lộc, sự nghiệp thuận lợi, đầu tư vào lĩnh vực gì cũng bội thu, cuộc sống giàu sang phú quý.

Top 3 con giáp có đường quan lộ hanh thông trong 10 ngày tới: Trúng đậm giàu to, tài khí ngút trời, công thành như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sống rất thực dụng chứ không mơ mộng viển vông. Họ là người mạnh mẽ, kiên cường dám nghĩ dám làm. Tài năng và khả năng làm việc của họ là không cần bàn cãi.

Con giáp tuổi Tý đã làm gì đều rất chắc chắn, tỉ mỉ, khiến mọi người an tâm. Đặc biệt, con giáp này khá sáng tạo, có ý tưởng riêng.

Trong 10 ngày tới, người tuổi Tý có vận khí hanh thông. Họ dần bứt phá, tiến xa hơn trong công việc, sự nghiệp. Người tuổi này gặp được quý nhân, được chỉ dẫn từng đường đi, nước bước.

Con giáp làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, kiếm được nhiều tiền. Trong khi đó, người làm nông nghiệp có vụ mùa bội thu. Con giáp này có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Top 3 con giáp có đường quan lộ hanh thông trong 10 ngày tới: Trúng đậm giàu to, tài khí ngút trời, công thành như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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