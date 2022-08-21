Top 3 con giáp có 3 tháng rực rỡ nhất năm 2022: Tháng 9 một bước lên tiên, tháng 10 hưởng trọn phúc thần tài, tháng 11 sự nghiệp sáng chói

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 20:38

3 con giáp này sẽ sa hố tài lộc, giàu lên bất chấp khiến thiên hạ vô cùng ghen tỵ trong 3 tháng tới đây.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trời sinh có nhiều phúc khí nhưng cũng khó tránh nhiều điều không hay.

Những tháng đầu năm, tài vận của con giáp này có chút khó khăn. Con giáp này vốn có tính cách thiện lương nên đi đâu cũng có quý nhân giúp sức. Chỉ cần cố gắng hết mình thì thế nào may mắn cũng đến. Trong tháng 9, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Tháng 10 tiền tài ào ạt đến. Tháng 11 tình duyên thăng hoa tốt đẹp. Nói chung, từ đó đến cuối năm, người tuổi Hợi có cuộc sống thoải mái, không phải lo gì.

Top 3 con giáp có 3 tháng rực rỡ nhất năm 2022: Tháng 9 một bước lên tiên, tháng 10 hưởng trọn phúc thần tài, tháng 11 sự nghiệp sáng chói - Ảnh 1
Con giáp này vốn có tính cách thiện lương nên đi đâu cũng có quý nhân giúp sức. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão vốn là người cẩn thận, kỹ tính, làm gì cũng nhìn trước nhìn sau để tránh những rủi ro không đáng có. Tuy nhiên, người tính vẫn không bằng trời tính, có những lúc họ đã rất cẩn trọng nhưng vẫn không gặp được việc như ý, mọi thứ đều có vấn đề cần phải tích cực giải quyết.

Vận mệnh năm 2022 của người tuổi Mão nhìn chung khá tốt, có nhiều thành tựu. Sự nghiệp trong năm 2022 của người tuổi Mão vừa có sự xuất hiện của cát tinh, vừa có sự xuất hiện của hung tinh nên có phần khó nắm bắt, nhìn chung phúc họa trùng phùng.

Trong 9 tháng tới, sao may mắn đổi chiều giúp cho công việc và tài vận của tuổi Mão thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Đặc biệt là trong công việc, ngỡ tưởng bản thân đã rơi vào ngõ cụt, nhưng không phải như thế chỉ là tuổi Mão đang có một hướng đi mới mà bản thân không nhận ra, cho đến khi có quý nhân xuất hiện chỉ dẫn cho họ thì mọi thứ như bước sang trang mới. Vào khoảng tháng 10, tháng 11 túi tài của tuổi Mão dường như được cân bằng, nếu như biết giữ gìn thì có thể đầy ắp vào cuối năm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu siêng năng, thiện lương, chịu khó làm ăn. Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ họ khổ cực, chỉ biết làm việc, nhưng thực tế thì họ gặp khá nhiều vận may. Họ chỉ cần cố gắng làm tốt việc của mình thì phúc đức thành công sẽ đến.

Trong năm nay, con giáp này có nhiều cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhất là trong tháng 9, họ có thể gia tăng thu nhập, tháng 10 đào hoa nở rộ, tìm được người như ý. Càng về cuối năm, may mắn bạc tiền lại càng nhiều. Họ chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ chuyển sang một trang mới!

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi sửu

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