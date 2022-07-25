Top 3 con giáp chuyển biến tích cực, gặp nhiều như ý nhất tuần mới (25-31/07/2022)

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều như ý trong cuộc sống, các phương diện đều có chuyển biến tích cực.

Cuối tuần Chính Quan mang lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty.

Đầu tuần này có cát tinh Thực Thần xuất hiện nên những ai làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Bạn ôn hòa, rộng rãi với mọi người nên được giới thiệu cho nhiều mối làm ăn đáng giá.

Những người đang làm ăn xa thì được quý nhân nâng đỡ, lại thêm bản tính chăm chỉ làm ăn nên được hưởng nhiều lợi lộc.

Mặt tình cảm cũng là điểm sáng trong tuần. Tuổi Tý xởi lởi, vui tính, dễ làm quen nên đi ra ngoài hay được người khác quý. Nếu còn độc thân, bạn có thể kiếm được đối tượng tâm đầu ý hợp, còn nếu đã lập gia đình, con cái có thành tựu tốt sẽ khiến bạn vô cùng vui mừng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong tuần này khá là khởi sắc, cát nhiều hơn hung. Cặp đôi cát tinh Dịch Mã và Thái có lợi cho cả tình duyên lẫn công việc, làm gì cũng thấy suôn sẻ hơn trước, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

Những gia đình có người tuổi Thìn hoặc những bạn tuổi Thìn chuẩn bị xuất ngoại, đi làm ăn xa ở trong nước hoặc đi công tác sẽ bình an, thuận lợi. Khuyên tuổi này càng bôn ba, đi xa, cần cù thì càng đổi lại được nhiều lộc lá trên con đường công danh, làm ăn. Trời không phụ lòng những người chịu thương chịu khó.

Nhưng mặt tài lộc thì ảm đạm hơn công việc và tình duyên. Bạn cần đề phòng lừa đảo, tránh đầu tư vì rủi ro cao, cũng không nên cho ai mượn tiền hay mượn xe kẻo hư hỏng, mất tiền đòi không được lại ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên.

Đường tình cảm là điểm sáng trong tuần, trong nhà hoặc trong họ sắp có tin vui, đón thêm thành viên mới. Tuần này bạn cũng có cơ hội gặp được nhiều người bạn mới hợp tính. Đây cũng là cơ hội để con giáp này mở rộng các mối làm ăn trong công việc, làm giàu.

Tuổi Hợi

Là con giáp phát tài tuần này, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều.

Đầu tuần đến giữa tuần càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Đến cuối tuần, bạn hoàn toàn có cơ hội được nhận một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, lấy động lực để cố gắng trong suốt khoảng thời gian sau đó.

Với người làm ăn kinh doanh, vận trình tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài.

Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

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