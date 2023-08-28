Top 3 con giáp chuẩn bị tạm biệt vận xui, giàu sang chói lọi vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/8: Thu sương sương bạc tỷ vào tài khoản, đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phú quý hơn người, sự nghiệp vươn cao vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/8, cơ đồ ngày một lẫy lừng.

Tuổi Tỵ

Trong tuần mới này, người tuổi Tỵ không chỉ có công việc rất tốt mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Đây là thời điểm thực sự giúp họ có nhiều tiến triển trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ. Nếu ai đang có ý định làm ăn riêng thì nên có suy nghĩ kiên định, dứt khoát, tránh dựa dẫm người khác. Dù vậy, con giáp này đừng quá vội vàng, dễ gây điều không hay.

Những ai chưa có gia đình, thì vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/8 này thế nào cũng sẽ tìm được mối nhân duyên trời định là định mệnh của đời mình cho mà xem. Còn những ai đang yêu, thì do có vận đào hoa cực kỳ tốt nên không thể nào tránh khỏi chuyện có người thứ 3 xuất hiện. Tốt nhất là nên biết phân định rạch ròi chuyện này, nếu không sẽ có những mâu thuẫn không đáng có.

Top 3 con giáp chuẩn bị tạm biệt vận xui, giàu sang chói lọi vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/8: Thu sương sương bạc tỷ vào tài khoản, đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/8 người tuổi Thân có nhiều cơ hội mưu cầu phú quý, lại có sao “lục bạch” chiếu mệnh nên các bạn không phải lo lắng gì về tiền bạc trong giai đoạn này. Hơn nữa, tài vận tăng vọt, chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội là có thể làm giàu nhanh chóng, trở mình trong một đêm, tiền vô ào ào.

Về mặt sự nghiệp, Khỉ con cũng học được cách tự chủ động hơn, từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong công việc. Nhờ có nhiều quý nhân sẽ xuất hiện giúp việc kinh doanh của gia đình thành công rực rỡ, bên cạnh đó kinh doanh của bản thân cũng sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

Top 3 con giáp chuẩn bị tạm biệt vận xui, giàu sang chói lọi vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/8: Thu sương sương bạc tỷ vào tài khoản, đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là "phượng hoàng" trong lòng mọi người nhờ có trí óc tốt, làm việc lý trí, thông minh, lạc quan. Bạn có thể nắm bắt mọi tình hình, diễn biến ở nơi làm việc. Tuần mới này, vận khí đối với người tuổi Dậu còn tốt hơn, bạn không chỉ có được những điều kiện lý tưởng để phát triển vô cùng thuận lợi mà còn "va" phải khá nhiều quý nhân.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/8, hoàn cảnh sống của người tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không gặp khó khăn hay trở ngại gì nhiều, có khả năng thoát nghèo nhanh chóng. 

Không chỉ thu nhập tăng lên mà còn cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác lớn, giúp nâng cao lợi nhuận cho chính mình, đỉnh cao sự nghiệp cũng nằm trong tầm tay. Tuy vậy, đừng ngủ quên trên chiến thắng mà hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không ngừng cố gắng và rèn luyện bản thân hơn nữa.

Top 3 con giáp chuẩn bị tạm biệt vận xui, giàu sang chói lọi vào đúng 5 giờ sáng ngày 29/8: Thu sương sương bạc tỷ vào tài khoản, đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ thứ 2, ngày 28/8/2023, 3 con giáp tránh xung đột, tài vận gặp xui, tai bay vạ gió 

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Thứ 2 là ngày khởi đầu tuần mới, nhưng 3 con giáp dưới đây nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nó để tránh xung đột, xui xẻo vận vào người. Đặc biệt là đúng 12 giờ trưa. 

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