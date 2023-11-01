Top 3 con giáp chuẩn bị giã từ túng thiếu vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11: Coi chừng tiền rơi vỡ đầu, làm ăn phát tài, của cải tràn trề

Tâm linh - Tử vi 01/11/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gói trọn lộc tài, tiền nhiều vô kể vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11.

Tuổi Tỵ

Phần lớn người tuổi Tỵ đều có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Con giáp này thông minh lại có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Vì vậy mà đường quan lộc của họ cũng khá tốt. Điều này được thể hiện khá rõ vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11.

 

Công việc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11 có thể phải chịu ảnh hưởng khó khăn chung của thời cuộc mà có ít nhiều áp lực, nhưng kèm theo đó là cơ hội vươn lên khẳng định vị thế.

 

Tuổi này tiếp thu các kỹ năng cần thiết khá nhanh, nhận được sự yêu mến của lãnh đạo. Không những vậy, đối nhân xử thế mẫu mực và nho nhã tử tế. Bản thân họ cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm chỉ hành thiện tích đức. Chính vì lẽ đó mà tuổi Tỵ thường có được sự che chở phù hộ của Đức Phật, một đời sống trong cảnh bình an, tai ương hoạn nạn nào cũng qua.

 

Tài lộc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11 cũng khá thịnh vượng. Con giáp này có thể nâng cao mức thu nhập nhờ nỗ lực và trí tuệ của bản thân. Có thể bản mệnh có may mắn đồng hành nhưng những gì họ có 3 phần là do trời phú, còn lại 7 phần là do bản thân tự nỗ lực tạo nên.

 

Top 3 con giáp chuẩn bị giã từ túng thiếu vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11: Coi chừng tiền rơi vỡ đầu, làm ăn phát tài, của cải tràn trề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11, những ai cầm tinh tuổi Tuất có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu. Những người tuổi Tuất càng nỗ lực càng giàu sang hơn người khiến người xung quanh ai cũng phải ghen tỵ.

Tử vi vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11 do được Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của con giáp này đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Chắc chắn không phô trương khi nói người tuổi Tuất không thăng quan tiến chức thì cũng phát tài phát lộc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11.

Top 3 con giáp chuẩn bị giã từ túng thiếu vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11: Coi chừng tiền rơi vỡ đầu, làm ăn phát tài, của cải tràn trề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Đúng 11 giờ trưa ngày 1/11 là thời điểm may mắn về tài vận, tiền bạc của người tuổi Thìn. Quý nhân tương trợ nên đón nhận nhiều tin vui về việc tăng thêm thu nhập, tăng nguồn tích lũy. Con giáp này nên biết tận dụng thời cơ vàng này để làm đầy túi tiền của bản thân.

 

Người tuổi Thìn sinh năm 1952 và 1964 sẽ có nguồn thu phụ dồi dào nhất, người tuổi Thìn sinh năm 2000 vừa có nguồn thu chính rủng rỉnh lại vừa có thêm lợi nhuận từ việc kinh doanh buôn bán bên ngoài. Còn người sinh năm 1976 và 1988 lại có tài vận ổn định.

 

Top 3 con giáp chuẩn bị giã từ túng thiếu vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11: Coi chừng tiền rơi vỡ đầu, làm ăn phát tài, của cải tràn trề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp VẬN THẾ đại cát đại lợi vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11: Trong túi đầy tiền, trong tay lắm bạc, không còn lo thiếu trước hụt sau

3 con giáp VẬN THẾ đại cát đại lợi vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11: Trong túi đầy tiền, trong tay lắm bạc, không còn lo thiếu trước hụt sau

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bạc vàng đầy két, cầu duyên hữu duyên vào đúng 5 giờ sáng ngày 1/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 1/11 tu vi ngay 2/11 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ