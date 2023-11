Top 3 con giáp chuẩn bị giã từ túng thiếu vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11: Coi chừng tiền rơi vỡ đầu, làm ăn phát tài, của cải tràn trề

Tuổi này tiếp thu các kỹ năng cần thiết khá nhanh, nhận được sự yêu mến của lãnh đạo. Không những vậy, đối nhân xử thế mẫu mực và nho nhã tử tế. Bản thân họ cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm chỉ hành thiện tích đức. Chính vì lẽ đó mà tuổi Tỵ thường có được sự che chở phù hộ của Đức Phật, một đời sống trong cảnh bình an, tai ương hoạn nạn nào cũng qua.

Tài lộc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11 cũng khá thịnh vượng. Con giáp này có thể nâng cao mức thu nhập nhờ nỗ lực và trí tuệ của bản thân. Có thể bản mệnh có may mắn đồng hành nhưng những gì họ có 3 phần là do trời phú, còn lại 7 phần là do bản thân tự nỗ lực tạo nên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11, những ai cầm tinh tuổi Tuất có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu. Những người tuổi Tuất càng nỗ lực càng giàu sang hơn người khiến người xung quanh ai cũng phải ghen tỵ.

Tử vi vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11 do được Thần Tài sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đón nhận những niềm vui tột cùng trong cuộc sống. Mọi ước muốn của con giáp này đều có cơ hội trở thành hiện thực khi thiên thời, địa lợi và bản thân nỗ lực không ngừng. Chắc chắn không phô trương khi nói người tuổi Tuất không thăng quan tiến chức thì cũng phát tài phát lộc vào đúng 11 giờ trưa ngày 1/11.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng 11 giờ trưa ngày 1/11 là thời điểm may mắn về tài vận, tiền bạc của người tuổi Thìn. Quý nhân tương trợ nên đón nhận nhiều tin vui về việc tăng thêm thu nhập, tăng nguồn tích lũy. Con giáp này nên biết tận dụng thời cơ vàng này để làm đầy túi tiền của bản thân.

Người tuổi Thìn sinh năm 1952 và 1964 sẽ có nguồn thu phụ dồi dào nhất, người tuổi Thìn sinh năm 2000 vừa có nguồn thu chính rủng rỉnh lại vừa có thêm lợi nhuận từ việc kinh doanh buôn bán bên ngoài. Còn người sinh năm 1976 và 1988 lại có tài vận ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.